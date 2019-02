Schauspielerin Donna D'Errico ("Baywatch") trauert um ihre Kollegin und Freundin Lisa Sheridan. Wie nun bekannt wurde, verstarb Sheridan im Alter von nur 44 Jahren am vergangenen Montag (25. Februar). Diese traurige Nachricht teilte D'Errico über ihren offiziellen Facebook-Account mit: "Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass meine liebe Freundin, Schauspielerin Lisa Sheridan, verstorben ist", beginnt sie ihr Posting.

Es sei "schwer, so liebenswürdige, sanftmütige Seelen wie die ihre in dieser Industrie, dieser Stadt... sogar auf dieser Welt zu finden", schreibt D'Errico weiter. Erst vor kurzem habe sie noch mit der Verstorbenen gesprochen - "alles schien großartig zu sein und sie wirkte glücklich und frohen Mutes".

Zu Gast in vielen Erfolgsformaten

Sheeridan wirkte seit Beginn ihrer Karriere im Jahr 1997 ("Step By Step") in zahlreichen TV-Serien und einigen Filmen mit. Etwa dem Streifen "Beat" an der Seite von Kiefer Sutherland (52) und Norman Reedus (50). Zu ihren TV-Auftritten zählen unter anderem die Serien "The Mentalist", "CSI: NY", "Navy CIS", "CSI: Miami" oder "Halt and Catch Fire".

Über die Todesursache sei noch nichts bekannt, berichtet die US-Seite "People". Ihr Manager Mitch Clem habe den Todesfall bestätigt, stelle gegenüber der Seite aber fest: "Die Familie hat eindeutig bestätigt, dass es sich um keinen Suizid gehandelt hat. Jede gegenteilige Behauptung entbehrt zu 100 Prozent jeder Grundlage."