Sie ist 22 Jahre jung und bislang vor allem dafür bekannt, Mats Hummels gedatet zu haben. Doch nun spielt Lisa Straube im Musik-Video von Weltstar Drake mit.

Nicht wenige Fans werden einen kleine Schreck bekommen haben, als sie am Freitag auf dem Instagram-Account von Lisa Straube vorbeischauten: "Just married" kommentierte die 22-Jährige ein Foto, das sie in einem weißen Hochzeitskleid zeigt.

Doch geheiratet hat das Model nicht. Schon gar nicht Fußballprofi Mats Hummels, den sie bereits gedatet hat, wie es in der Presseaussendung ihrer Agentur heißt. Vielmehr hat die junge Dortmunderin es geschafft, eine Rolle in dem neuen Video von Rapper Drake zu ergattern.

Lisa Straube im Hochzeitskleid

In dem am Freitag veröffentlichten Clip zu seinem neuen Song "Falling Back" des ohne Vorankündigung veröffentlichten neuen Albums "Honestly, Nevermind" ist Straube eine von zwei Dutzend Frauen, die der Kanadier vor den Traualtar führt. Allerdings hat die Influencerin eine besondere Rolle: Sie sitzt beim Hochzeitsbankett direkt neben dem Musiker.

Doch wie kam es überhaupt dazu? Auf diese Frage der "Bild"-Zeitung antwortet Straube recht schmallippig: "Es wurde nach geeigneten Gesichtern gesucht. Am Ende war ich dabei." Deutlich redsliger wird das Model, wenn es um Rapper Drake geht: Er sei "ein sehr lieber und am Boden gebliebener Mensch", der am Set zu allen freundlich und respektvoll gewesen sei. "Er war immer gut gelaunt, sehr professionell und zielstrebig", so die 22-Jährige.

Dass sie künftig häufiger bei Dreharbeiten mitwirkt, will sie nicht ausschließen. Es sei zwar aktuell noch nichts Konkretes geplant, doch Lisa Straube ist nicht abgeneigt: "Ich kann mir in jedem Fall sehr gut vorstellen, mehr vor der Kamera zu sein, das hat mir großen Spaß gemacht", sagt sie der "Bild"-Zeitung.

Grund zur Eile besteht allerdings nicht. Die Influencerin hat auf ihrem eigenen Instagram-Kanal bereits mehr als 54.000 Follower, Tendenz steigend. Zudem spielt sie Tischtennis auf hohem Niveau – 2019 war sie mit ihrem Verein DJK BW Annen in die dritte Bundesliga aufgestiegen. Das ist noch nicht ganz die Liga von Drake, aber sie ist auf gutem Wege.

Verwendete Quellen: Instagram.com/lisa.straube, Youtube, "Bild.de"