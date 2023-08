Lena (links) und Lisa Mantler bei der Premiere ihres Kinofilms "Get up".

Die Zwillinge Lisa und Lena Mantler wurden durch Social Media berühmt. Jahrelang gab es sie beruflich nur im Doppelpack. Damit ist jetzt Schluss. Die 21-Jährigen haben bekanntgegeben, in Zukunft getrennte Wege gehen zu wollen.

Sie sind wohl die berühmtesten Zwillinge Deutschlands: Lisa und Lena Mantler. Sie waren gerade einmal 13, als sie durch Lipsync- und Tanzvideos auf Social Media zum Internetphänomen wurden. Bald galten sie als die bekanntesten Influencerinnen des Landes, auf Instagram folgen ihnen inzwischen 20 Millionen Menschen. Lange Zeit galten die beiden als unzertrennlich – auch beruflich. Jetzt haben die Schwestern bekannt gegeben, dass es sie in Zukunft nicht mehr als Doppelpack geben wird, sie sich auf ihre Solo-Karrieren konzentrieren wollen. Eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat.

"Es ist an der Zeit, dass wir unsere eigenen Wege gehen“, so Lisa Mantler in dem Instagram-Video, in dem die Schwestern ihre berufliche Trennung erklären. In den vergangenen Jahren sei immer deutlicher geworden, wie unterschiedlich sie seien. So hätten sich auch ihre Interessen in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Wie dieser Weg aussehen wird, ist noch unklar. Derzeit befände sich jede in ihrer eigenen Findungsphase.

Lisa und Lena Mantler: Zwillinge trennen sich, um solo durchzustarten

Überraschend ist die Trennung nicht. Bereits 2019 gaben die Zwillinge ihren Rückzug von TikTok bekannt. Im stern-Interview erzählten sie, sie hätten "am Ende haben einfach den Spaß verloren" und gemerkt, dass es an der Zeit gewesen sei "etwas anderes zu machen und sich weiterzuentwickeln". Schon damals sagte Lisa, das sie Social Media zwar nutzten, um auf das aufmerksam zu machen, was ihnen wichtig sei. Instagram aber zu ihrem Hauptberuf zu machen, sei nicht das Ziel. Obwohl die Zwillinge später zu Tiktok zurückkehrten, waren die Schwestern statt auf Social Media mehr und mehr offline zu sehen.

So versuchten sie sich unter anderem als Moderatorinnen bei Award-Shows wie der Bambi-Verleihung oder auch bei "Wetten, dass ..?". Außerdem waren sie Teil der Youtube-Serie "Leeroy will’s wissen!" und versuchten sich vermehrt als Schauspielerinnen. Zuletzt drehten sie ihren ersten Kinofilm, "Get up". Dass sich etwas veränderte, war auch optisch sichtbar. Lisa und Lena verabschiedeten sich vom ständigen Partnerlook, ihr Kleidungsstil driftete immer weiter auseinander. Lisa ist zudem seit März diesen Jahres verheiratet. Zum gemeinsamen Instagram-Account haben die inzwischen 21-Jährigen schon länger auch individuelle.

Verzweifeln müssen Fans nicht. Obwohl sie in Zukunft beruflich getrennte Wege gehen wollen, werden sie nicht von der Online-Bildfläche verschwinden. Den großen gemeinschaftlichen Account soll Lena übernehmen. "Es passt besser zu ihren Zielen", so Lisa in dem Video, aber auch sie selbst werde ihren Account weiterführen.