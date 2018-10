Nein, die Hochzeit des Jahres wird es nicht sein. Die fand bereits im Mai statt, als der englische Prinz Harry die bekannte US-Schauspielerin Meghan Markle ehelichte. Damals schauten mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit an den Fernsehgeräten zu.

So viele Zuschauer werden es wohl nicht werden, wenn Prinzessin Eugenie am Freitag den Spirituosenhändler und früheren Nachtklub-Manager Jack Brooksbank das Jawort gibt. Dennoch stößt auch diese Hochzeit auf großes Interesse im Königreich - immerhin ist Eugenie eine Enkelin von Königin Elisabeth II. und damit immerhin auf Platz neun in der Thronfolge.

Viele Gäste werden bei der Hochzeit von Eugenie erwartet

Zur feierlichen Trauung in Windsor Castle werden sogar noch mehr Gäste erwartet als im Mai, nämlich 800 - und damit 200 mehr als bei Harry und Meghan. Zumindest in dieser Kategorie also hat die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson ihren Cousin übertroffen.

Auch was die Anzahl an Prominenten angeht, müssen sich Eugenie und ihr Zukünftiger nicht vor dem ungleich berühmteren Paar verstecken. So sind unter anderem Robbie Williams, George Clooney, Ellie Goulding und Cindy Crawford geladen. Und natürlich werden die britischen Royals allesamt anrücken, angeführt von der Queen. Auch Harry und Meghan wollen kommen und die Trauung in Schloss Windsor entspannt als Zuschauer verfolgen.

Hier können Sie die Hochzeit live sehen: Zum Stream

Harrys Bruder Prinz William und Ehefrau Kate werden ebenfalls anwesend sein und ihre Familie mitbringen. Den beiden älteren Kindern Prinz George, 5, und Prinzessin Charlotte, 3, kommt bei der Hochzeit sogar eine besondere Rolle zu: Sie werden Brautjungfer und Pagenjunge spielen. Unterstützt werden sie dabei von Theodora Williams, der sechsjährigen Tochter von Popstar Robbie Williams.

Wie schon bei der Hochzeit von Harry und Meghan soll es auch diesmal wieder eine Kutschfahrt durch die Stadt geben. Auch wenn die Straßen dann nicht so gut gefüllt sein dürften wie im Mai: Es wird ein großes Jubelfest werden.