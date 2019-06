Er hatte es schon vor einigen Tagen groß angekündigt: Michael Wendler wird auf Instagram live die Fragen seiner Follower beantworten, so versprach er es seinen Fans. Am Donnerstag Abend war es dann so weit. Doch was die Fans zu sehen bekamen, gefiel den meisten nicht sonderlich gut.

Denn: Michael Wendler und Laura Müller traten gemeinsam vor die Kamera. Die 18-Jährige las dabei vor allem die Fragen vor, die an sie gerichtet waren und spielte sich in den Vordergrund. Dass die Fans den Schlagersänger gar nicht mehr für sich alleine haben, stört viele. So machen die Follower des 47-Jährigen ihrem Ärger in einigen Kommentaren Luft.

Michael Wendler nur noch im Doppelpack mit Laura Müller

"Wenn du Laura rauslässt, kannst du mit mir rechnen. Das ist nicht böse gemeint, aber sie versaut jedes Interview/Post von dir, wenn sie den Mund aufmacht. Vielleicht sollte sie mal Sprechtraining nehmen", bemängelt etwa ein Fan den Auftritt der 18-Jährigen. Ein weiterer beschwert sich: "Warum muss Laura denn da schon wieder dabei sein? Geht ohne die nix mehr, ist ja ein richtiges Nervenbündel." Ein weiterer Nutzer findet nach dem Auftritt: "Was für eine peinliche Live-Schaltung. Laura hat sich nur die Rosinen aus den Fragen gepickt. Aber okay, sie ist noch ein Kind und kann sicherlich nicht mit Kritik umgehen. Ich glaube, mit der Aktion ist der Schuss noch mehr nach hinten gegangen." "Du bist eigentlich wirklich sympathisch, aber Laura ist schwer zu ertragen", zeigt sich ein weiterer Fan enttäuscht.

In der Live-Schalte sprach das Paar unter anderem darüber, wie es mit all den bösen Kommentaren, die es seit Bekanntmachung ihrer Beziehung erhält, umgeht. Michael Wendler sagte dazu: "Es war für uns ziemlich schlimm" und findet manche Kommentare sogar "kriminell". Zum Thema Kinder sagte der Schlagerstar, dass er sich mit Freundin Laura definitiv Nachwuchs wünsche, man aber noch mindestens warten wolle, bis Laura 21 ist. Die 18-Jährige wolle zudem ihr Abitur in den USA machen, wo sie derzeit gemeinsam mit dem 47-Jährigen lebt. Danach wolle sie studieren. Außerdem drehe das Paar gerade ein neues TV-Format in Miami. Sowohl dort als auch demnächst im "Sommerhaus der Stars" wird man Michael Wendler also wieder nur im Doppelpack mit Freundin Laura sehen – zum Leidwesen seiner Fans.

