König Charles III. empfängt die ersten Ehrengäste, Präsident Biden ist in London gelandet und "The Queue" schließt bald

Joe Biden, Präsident der USA, und Jill Biden, First Lady der USA, gehen auf der Andrews Air Force Base an Bord der Air Force One, um an der Beerdigung von Königin Elisabeth II. in London teilzunehmen. Zum Gedenken an das 75-jährige Bestehen der US-Luftwaffe tragen die Bidens Jacken der Air Force One.

© Susan Walsh / DPA