"Herzlichen Glückwunsch zum 17. Geburtstag, mein himmlischer Damian. Niemand hätte mir je mehr Freude bringen können. Du hast mich als Mutter sehr stolz gemacht."

So emotional gratulierte Elizabeth "Liz" Hurley (53, "The Royals") ihrem Sohn Damian zum 17. Geburtstag auf Instagram. Auf dem Selfie sehen die beiden sehr glücklich aus und lachen gelöst in die Kamera. Auch andere Stars freuen sich mit ihnen: unter anderem Superstar Elton John (72, "Candle in the Wind") gefällt Hurleys Post. Schauspieler Hugh Grant (58, "Paddington 2") hingegen ist der Patenonkel von Damian und hat sicherlich ebenfalls gratuliert.