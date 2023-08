Nachdem drei Tänzerinnen Klage gegen Lizzo und ihre Produktionsfirma eingereicht haben, äußern sich immer mehr Menschen aus dem Umfeld der Sängerin und erheben ähnliche Vorwürfe.

Drei ehemalige Tänzerinnen haben eine Klage gegen die Lizzo eingereicht. Arianna Davis und Crystal Williams wurden von der "Truth Hurts"-Sängerin gefeuert, während die dritte Klägerin, Noelle Rodriguez, selbst kündigte.

Alle drei werfen der Sängerin Fehlverhalten vor. In einem mehr als 30 Seiten langen Gerichtsdokument erheben sie nicht nur Anschuldigungen gegen Lizzo selbst, sondern auch gegen ihre Produktionsfirma und ihre Choreografin Shirlene Quigley.

Lizzo: Weitere Vorwürfe gegen die Sängerin

Es geht von rassistischer Beleidigung, über sexuelle Belästigung bis hin zu körperlicher Gewalt. Lizzo wird vor allem vorgeworfen, eine feindselige Arbeitsumgebung geschaffen zu haben.

Auf Twitter bestätigte das jetzt auch Regisseurin Sophia Nahli Allison, die 2019 für zwei Wochen mit Lizzo auf Tour war, um an der Doku über die Sängerin mitzuarbeiten. Sie sei von Lizzo respektlos behandelt worden und habe die Arbeit deshalb abgebrochen, so Allison. "Ich habe gesehen, wie arrogant, egozentrisch und unfreundlich sie ist", schrieb sie.

Solidarität mit Tänzerinnen

"Mein Geist sagte mir, ich solle so schnell rennen, wie ich kann, und ich bin so dankbar, dass ich auf mein Bauchgefühl vertraut habe. Ich fühlte mich manipuliert und war zutiefst verletzt, aber ich bin geheilt", erklärte die Filmemacherin und sicherte den Klägerinnen ihre Solidarität zu. "Diese Art von Machtmissbrauch passiert viel zu oft", schließ sie ihr Posting ab. In einem späteren Posting legte die Regisseurin noch einen drauf und nannte Lizzo eine "narzisstische Tyrannin", die "ihre Marke auf Lügen aufgebaut hat".

Unterstützung erhalten die drei ehemaligen Tänzerinnen der Grammy-Gewinnern auch von anderen Angestellten. Tänzerin Courtney Hollinquest schrieb auf Instagram: "Um das klarzustellen, ich bin nicht Teil der Klage - aber das war genau meine Erfahrung während meiner Zeit dort. Ein großes Lob an die Tänzer, die den Mut hatten, dies ans Licht zu bringen." Auch Quinn Whitney Wilson, die früher die Kreativdirektion für Lizzos Auftritte übernommen hatte, äußerte sich solidarisch. "Ich bin seit etwa drei Jahren nicht mehr Teil dieser Welt, und das hat seinen Grund", schrieb sie und teilte Hollinquests Story.

Quelle: Twitter