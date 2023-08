Lizzo will gegen die Vorwürfe ihrer ehemaligen Tänzerinnen juristisch vorgehen. Das erklärte jetzt der Anwalt der Sängerin. Die drei ehemaligen Mitarbeiterinnen werfen ihr und ihrer Produktionsfirma unter anderem sexuelle Belästigung vor.

Lizzo will sich wehren. Nachdem sich die Sängerin bereits auf Instagram zu der Klage ihrer ehemaligen Tänzerinnen (mehr zu den Vorwürfen lesen Sie hier) geäußert hat, legt ihr Anwalt nach.

Lizzo will eine Gegenklage einreichen

Wie ihr Verteidiger Marty Singer gegenüber "People" verrät, plant die Musikerin eine Gegenklage. Außerdem teilte er mit dem Magazin diverse Fotos und Videos der Klägerinnen – Arianna Davis, Crystal Williams und Noelle Rodriguez – von einer Backstage-Party. Aufgenommen wurden die Fotos auf der After-Show-Party eines Kabaretts. Darüber sagten die drei in ihrer Klage, Lizzo habe sie zur Teilnahme gezwungen. "Was Lizzo nicht erwähnte, als sie die Tänzerinnen zu dieser Vorstellung einlud, war, dass es sich um eine Nackt-Kabarett-Bar handelte", hieß es in der Klageschrift der Tänzerinnen.

Auf den Fotos ist laut Singer zu erkennen, dass die Tänzerinnen eine gute Zeit hatten. "Diese unwiderlegbaren Fotos und Videos, zusammen mit weiteren substanziellen Beweisen, beweisen die eklatanten Widersprüche zwischen dem, was die Kläger in ihrer Scheinklage behaupten, und dem, was tatsächlich durch die Fakten bewiesen ist", so der Anwalt gegenüber "People". "Die Klage ist eine Farce. Lizzo beabsichtigt, wegen böswilliger Verfolgung zu klagen, nachdem sie gewonnen hat und diese fadenscheinigen Behauptungen abgewiesen wurden", erklärt er.

Ihr Anwalt reicht Fotos ein

Anfang August hatte sich Lizzo erstmals zu den Vorwürfen ihrer ehemaligen Angestellten geäußert und diese von sich gewiesen. "Die letzten Tage waren äußerst schwierig und eine überwältigende Enttäuschung", schrieb sie. "Normalerweise reagiere ich nicht auf falsche Anschuldigungen, aber diese sind so unglaublich, wie sie klingen, und zu empörend, um nicht angesprochen zu werden", so die Grammy-Siegerin. Sie sei immer leidenschaftlich, was ihre Arbeit anginge und nehme ihre Auftritte sehr ernst. Mit Leidenschaft kommen harte Arbeit und hohe Ansprüche, so Lizzo, sie habe aber nie die Absicht, Mitarbeitende zu verletzen oder nicht wertgeschätzt fühlen zu lassen.

"Ich bin nicht hier, um als Opfer angesehen zu werden, aber ich weiß auch, dass ich nicht der Bösewicht bin, als den mich die Leute und die Medien in den letzten Tagen dargestellt haben", stellte sie klar.

Der Anwalt der Tänzerinnen, Neama Rahmani, zeigt sich unbeeindruckt von Singers Erklärung. "Unsere Klienten haben keine Angst vor Singer oder seinen leeren Drohungen oder seiner Opferschelte", sagt er laut "People". "Ich habe Tausende von Fällen bearbeitet, darunter auch die Verfolgung von Drogenkartellen, also haben wir nicht vor, klein beizugeben. Mal sehen, ob Singer tatsächlich einen Fall in einem Gerichtssaal und nicht in den Medien verhandeln kann."

