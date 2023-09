Lizzo tanzt in Instagram-Video – manche Fans halten das für unpassend

Vorwürfe wegen sexueller Belästigung Lizzo tanzt in Instagram-Video – manche Fans halten das für unpassend

Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung: Drei ehemalige Tänzerinnen erhaben schwere Vorwürfe gegen Sängerin Lizzo. Die Grammy-Gewinnerin streitet das ab – und zeigt sich tanzend im Bikini auf Instagram.

Lizzo hat ganz offensichtlich Spaß: In einem Instagram-Video zeigt sich die Britin beim Twerken am Swimmingpool, unterlegt mit dem Song "Bonges" der Rapperin Cardi B. Dabei trägt sie nur einen Bikini. Die Kamera hält dabei genau auf ihre Hinterseite – für die Sängerin ("About Damn Time") kein Problem.

Sie zeigt gerne ihren Körper, auch wenn das nicht allen gefällt. Doch während sich die 35-Jährige sonst oft mit Fatshaming konfrontiert sieht, haben die negativen Kommentare zu dem jüngsten Video einen anderen Hintergrund. Einige ehemalige Tänzerinnen haben Vorwürfe wegen Machtmissbrauch und sexueller Belästigung gegen sie erhoben. In dieser Situation ein solches Video hochzuladen, empfinden einige Fans als eher unpassend.

Lizzo soll Tänzerinnen zu sexuellen Handlungen gedrängt haben

"Genau deshalb entfolge ich ihr in diesem Moment. Das ist so unnötig", erklärte ein User. Ein anderer Nutzer fragte: "Sollen wir wirklich so weitermachen, als hätte sie ihr Team nicht zu sexuellen Handlungen gedrängt?" "Wir warten immer noch auf eine Entschuldigung", schrieb jemand anders.

Drei ehemalige Mitarbeiterinnen hatten laut Klageschrift behauptet, Lizzo habe sie bei einem Ausflug ins Amsterdamer Rotlichtviertel dazu aufgefordert, "abwechselnd die nackten Darstellerinnen zu berühren, Dildos zu fangen, die aus den Vaginas der Darstellerinnen herausgeschossen wurden, und Bananen zu essen, die aus den Vaginas der Darstellerinnen herausragten".

Soundtracks Von "Lose Yourself" bis "Bella Ciao": Songs, die durch Filme und Serien zu Mega-Hits wurden 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter "Lose Yourself" (Eminem) in "8 Mile" Natürlich steuerte Eminem für seinen biografischen Film "8 Mile" zu einem großen Teil selbst die Musik bei. "Lose Yourself" läuft zwar nur im Abspann, wurde aber zu einem der erfolgreichsten Hip-Hop-Lieder überhaupt und zur meistverkauften Single von Eminem. Mehr

"Die atemberaubende Art und Weise, wie Lizzo und ihr Managementteam ihre Tänzerinnen und Tänzer behandelten, scheint allem zu widersprechen, wofür Lizzo öffentlich steht, während sie privat ihre Tänzerinnen und Tänzer in einer Weise beschämt und erniedrigt, die nicht nur illegal, sondern auch absolut demoralisierend ist", ließ der Anwalt der Klägerinnen, Ron Zambrano, verlautbaren. Lizzo selbst streitet die gegen sie erhobenen Vorwürfe vehement ab. Über ihren Anwalt erklärte sie, juristisch dagegen vorgehen und eine Gegenklage anstrengen zu wollen.

Quellen: Lizzo auf Instagram / "Page Six"

Sehen Sie im Video: MC Hammer leitete mit seiner Musik die 90er Jahre ein. Hammer galt als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Doch was macht Superstar MC Hammer heute?