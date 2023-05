In einer Instagram-Fragerunde hat Lola Weippert verraten, dass sie sich schon vor längerer Zeit von Profisurfer Eric Plancon getrennt hat.

Lola Weippert (27) ist wieder Single. Die Trennung von Profisurfer Eric Plancon gab die RTL-Moderatorin in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account bekannt.

Eine Paartherapie konnte die Beziehung nicht retten

"Da diese Frage mein Postfach sprengt: Nein, ich habe mich vor einiger Zeit getrennt. Möchte dazu auch nichts weiter sagen, bitte respektiert das", verriet sie in einer Story. Das Paar lernte sich Anfang 2022 in Südafrika kennen. Im Juni 2022 stellte die "Temptation Island"-Moderatorin ihren Freund erstmals mit einem Kussfoto auf Instagram vor. Am 23. Januar 2023 postete Lola Weippert zum ersten Jahrestag eine Bilderreihe und schrieb, es sei das "intensivste Jahr" gewesen. Doch offenbar gab es bereits Spannungen. "Wir haben andere Auffassungen von gewissen Dingen", berichtete sie in einem RTL-Interview. Deshalb würden sie eine Paartherapie machen. Weil sie aus "sehr unterschiedlichen Kulturen und aus unterschiedlichen Ländern" kommen, habe es oft Verständnisprobleme gegeben. Die professionelle Hilfe konnte die Trennung jedoch offensichtlich nicht verhindern.

Lola Weippert träumt von einem bodenständigen Mann

Für ihren nächsten Partner hat sie bereits konkrete Vorstellungen. "Promis schließe ich per se aus", teilte sie jetzt in einer weiteren Instagram-Story mit. Sie habe zwar schon "den einen oder anderen Promi gedatet", aber die seien oft narzisstisch veranlagt und würden zu viel von sich selbst erzählen. Sie bevorzuge es, wenn ein Mann auch ihr Fragen stelle. "Für mich haben Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, oft die besseren inneren Werte. Bodenständige Menschen finde ich sehr ansprechend." Sie selbst sehe sich nicht als Promi. "Ich bin 'nur' eine Moderatorin, besitze einen Bauernhof und meine Lieblingstiere sind Kühe."

Bevor sie Eric Plancon traf, war Lola Weippert von 2019 bis 2021 mit ihrem Freund Florian liiert. Im Frühjahr 2023 hatte sie sich eine Social-Media-Auszeit genommen und eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin absolviert.