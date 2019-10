Elegant, lächelnd und wie immer von einem Blitzlichtgewitter begleitet: Meghan, die Herzogin von Sussex, hat am Dienstag ein Forum für junge Führungskräfte in London besucht. Was nach einem gewöhnlichen Termin für ein Mitglied der britischen Königsfamilie aussah, stand besonders im Interesse der Öffentlichkeit. Es war ihr erster offizieller Auftritt seit der Ausstrahlung einer emotionalen Fernsehdokumentation vor wenigen Tagen. Diese wurde während ihrer offiziellen Afrika-Reise mit Prinz Harry aufgezeichnet. Darin erzählt die ehemalige amerikanische Schauspielerin, dass das letzte Jahr für sie hart gewesen sei und dass Freunde sie wegen des Verhaltens der britischen Boulevardpresse gewarnt hätten, Prinz Harry zu heiraten. Sowohl Meghan als auch ihr Mann Harry haben inzwischen rechtliche Schritte gegen die größten britischen Boulevardzeitungen eingeleitet. Harry sagte, der Umgang der Presse mit seiner Frau erinnere ihn an den mit seiner Mutter und das, was mit Prinzessin Diana geschah.