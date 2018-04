Der kleine Prinz zum ersten Male im Blick der Öffentlichkeit: Am Montag haben in London Prinz William und seine Gattin Kate ihr drittes Kind präsentiert, vor dem Krankenhaus, in dem der Junge mit einem Geburtsgewicht von knapp vier Kilogramm wenige Stunden zuvor auf die Welt gekommen war. Der Junge ist nun die fünfte Person in der Thronfolge, vor ihm stehen dort sein Großvater Prinz Charles, sein Vater, sein Bruder George und seine Schwester Charlotte. Viele Anhänger der Königsfamilie zeigten sich erfreut, dass der Geburtstag des kleinen Prinzen genau auf den St. George`s-Tag fällt - den Tag für den Schutzheiligen George, den viele Menschen gerade in England weiterhin verehren.