London Fashion Week 2023: Die heißesten Looks der Stars und Sternchen

Mit dem Ende des Sommers werden in den Metropolen dieser Welt traditionell die besten Modegeschosse aufgefahren. Vor allem in den Big Four – New York, London, Mailand und Paris – heißt es dann: Sehen und gesehen werden. Denn neben den Trends und It-Pieces der kommenden Frühjahr-/Sommersaison 2024 steht vor allem die Elite der Modewelt im Zentrum des öffentlichen Interesses, die sich rund um den Laufstegen tummelt.

London Fashion Week 2023: Stars wie Cindy Crawford und Kate Moss mit dabei

Nach dem erfolgreichen Ende der Fashion Week in New York City vor nicht einmal einer Woche geht es derzeit in London aufregend weiter. Vom 14. bis 19. September 2023 zeigt die britische Hauptstadt, was sie modetechnisch zu bieten hat. Und es wird abwechslungsreich: Von boho-inspirierten Looks, knalligen Farben oder futuristischen Cuts – die Bandbreite an Styles ist groß und hält spannende Twists bereit.

Das Highlight in diesem Jahr: Die Show "VOGUE World", die als Auftakt der Modewoche mit Topmodels wie Cindy Crawford, Kate Moss, Cara Delevingne oder "Vogue"-Chefin Anna Wintour glänzte.

Von Rita Ora bis Cindy Crawford: Die aufregendsten Looks der London Fashion Week 2023 zeigt die obige Fotostrecke.

