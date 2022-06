In Großbritannien beginnen am Donnerstag die viertägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. Zum Auftakt nehmen in London mehr als 1200 Soldaten an der Parade "Trooping the Colour" teil, die traditionell Anfang Juni stattfindet, um den Geburtstag der Queen im April nachzufeiern. Die prunkvolle Parade mit rund 250 Pferden und Musikkapellen ist eine mehr als 200 Jahre alte Tradition. Höhepunkt ist das Erscheinen der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes.

Bereits vor mehrere Wochen hatte die Queen entschieden, dass sich in diesem Jahr nur die arbeitenden Mitglieder des Königshauses auf dem Balkon zeigen werden. Prinz Harry, der mit seiner Frau Meghan und den beiden Kindern aus den USA angereist ist, wird die Parade von einem Büro des Buckingham Palastes aus verfolgen. Das gilt ebenso für die Queen-Enkelinnen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie.

Ein weiterer Höhepunkt des ersten Tages ist die Entzündung von mehr als 2800 Leuchtfeuern am Palast und im gesamten Vereinigten Königreich, etwa auf den vier höchsten Gipfeln des Landes. Bis Sonntag sind zahlreiche weitere Veranstaltungen geplant.