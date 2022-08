Für das deutsche Model Lorena Rae läuten offenbar bald die Hochzeitsglocken. Die 28-Jährige hat sich mit ihrem Partner verlobt.

Lorena Rae (28) schwebt im Liebesglück: Das Model hat sich verlobt. Raes Partner CJ gab die freudige Nachricht auf seinem Instagram-Account bekannt. "Vier Jahre und zwei Tage lang offiziell der glücklichste Mann der Welt", schrieb er zu zwei Fotos. Auf dem ersten Bild lächeln beide in die Kamera, Rae hat den Arm um ihren Verlobten gelegt. Gut zu sehen ist darauf ihr großer Verlobungsring.

Einen noch besseren Blick darauf gibt es im nächsten Foto: Die 28-Jährige hält darauf ihre Hand mit dem Ring vor ihr Gesicht. Offenbar sind die Bilder an einem Tag am Meer entstanden - laut dem Instagram-Post auf der spanischen Insel Formentera.

Zahlreiche Stars und Fans gratulierten dem Paar unter dem Beitrag, unter anderem Sara Sampaio (31). Die portugiesische Model-Kollegin schrieb "Oh mein Gott" und setzte mehrere Emojis mit herzförmigen Augen hinzu. Das australische Model Shanina Shaik (31) kommentierte: "Oh mein Gott, ja! So glücklich! Ich liebe euch beide. Herzlichen Glückwunsch."

Bekannt dank "Victoria's Secret"

Rae, die eigentlich Rape mit Nachnamen heißt, stammt aus dem niedersächsischen Diepholz, zog aber Anfang 2017 nach New York, um als Model durchzustarten. Im gleichen Jahr sorgte ein angeblicher Flirt zwischen Rae und Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (47) für Schlagzeilen. Seitdem hält sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Als Model wurde sie vor allem 2018 bekannt: Sie lief bei der "Victoria's Secret"-Show in New York über den Laufsteg.