Loretta Lynn bei einem Auftritt in Florida im Jahr 2015

Loretta Lynn ist gestorben. Die Musiklegende wurde 90 Jahre alt. Sie zählte zu den erfolgreichsten Country-Sängerinnen der USA.

Musiklegende Loretta Lynn ist tot. Die US-amerikanische Countrysängerin ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht gab ihre Familie in einem Statement bekannt, das unter anderem dem Branchenmagazin "Variety" vorliegt. Demnach starb Lynn am Dienstag, 4. Oktober, in ihrem Haus in Hurricane Mills, Tennessee.

In den 1960er und 70er Jahren zählte Loretta Lynn zu den erfolgreichsten Country-Sängerinnen der USA. Ihr bekanntester Song handelt von ihrer Herkunft: "Coal Miner's Daughter", übersetzt "Tochter eines Bergarbeiters". Als diese wurde sie 1932 in einer Siedlung in den Appalachen geboren.

In den 1960er Jahren begann sie ihre lange Gesangskarriere. Lynn veröffentlichte 70 Alben, 2021 erschien ihr letztes mit dem Titel "Still Woman Enough". Dreimal wurde die Sängerin mit einem Grammy ausgezeichnet.

Leute von heute Y2K-Style und 90er-Fashion: Paris Hilton freut sich über Trend-Comebacks 1 von 101 Zurück Weiter Zurück Weiter 2. Oktober 2022

Y2K-Style und 90er-Fashion: Paris Hilton freut sich über Trend-Comebacks

Paris Hilton lief zuletzt als Versace-Model über den Laufsteg der Mailänder Modewoche. Und auch jenseits des Runways interessiert sich It-Girl und Hotelerbin Hilton für Mode. In einem Interview mit der Online-Seite " Paris Hilton lief zuletzt als Versace-Model über den Laufsteg der Mailänder Modewoche. Und auch jenseits des Runways interessiert sich It-Girl und Hotelerbin Hilton für Mode. In einem Interview mit der Online-Seite " Glossy " verriet sie nun, das aktuelle Wiederaufleben der Y2K-Mode finde sie "spaßig". "Ich liebe es, dass Mode nie für immer verschwunden ist und Trends immer wiederkommen." Aktuell ist der Y2K-Look der frühen 2000er Jahre wieder sehr angesagt: All-Over-Denim, Low-Rise-Jeans, Strass und knallige Farben. Der Begriff "Y2K" ("Year 2000") stammt ursprünglich aus der digitalen Technik- und PC-Welt und stand für ein Problem, das zur Jahrtausendwende auftrat. Der "Y2K-Bug" oder "Millennium Bug" meinte, dass viele Computer nicht für eine Zeitumstellung ausgelegt waren und daher die Jahreszahl nicht anzeigen konnten. Mehr

In der Galerie: Kleine und große Geschichten aus der Welt der Prominenten