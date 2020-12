Nach der Entlassung aus dem Gefängnis feiert Schauspielerin Lori Loughlin ein tränenreiches Wiedersehen mit ihren beiden Töchtern.

US-Schauspielerin Lori Loughlin (56, "Full House") feierte nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis ein tränenreiches Wiedersehen mit ihren beiden Töchtern, Jungschauspielerin Isabella Rose Giannulli (22, "Die Weihnachtsstory") und Olivia Jade Giannulli (21). Das meldet das Magazin "People" unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle. "Es ist das Ende einer sehr langen Tortur", wird diese zudem zitiert.

Die "Fuller House"-Schauspielerin durfte am frühen Montagmorgen die Haftanstalt in Dublin im US-Bundesstaat Kalifornien wieder verlassen, nachdem sie fast zwei Monate wegen ihrer Verwicklung in den Bestechungsskandal um Unizulassungen eingesessen hatte. Eine weitere Quelle soll dem Magazin gesagt haben, dass Loughlin "mehr als erleichtert" sei, ihre Gefängnisstrafe hinter sich gebracht zu haben. "Es ist das Stressigste, mit dem sie sich jemals auseinandersetzen musste", heißt es weiter. Silvester plane sie nun, mit ihren Töchtern zu verbringen.

Silvester nur mit den Töchtern

Der Vater ihrer Töchter, Ehemann Mossimo Giannulli (57), wird bei diesem Jahreswechsel allerdings fehlen, denn auch er musste in Haft. Doch seine Haftstrafe fiel länger aus. Giannulli begab sich am 19. November 2020 und somit etwa drei Wochen nach seiner Frau in eine andere, rund 400 Kilometer entfernt gelegene Justizanstalt in Kalifornien. Im Gegensatz zu seiner Frau muss Giannulli jedoch nicht zwei, sondern fünf Monate dort verweilen. Mit einer Entlassung kann er also erst im April 2021 rechnen. Loughlin könne es "nicht erwarten, ihn wieder zuhause zu haben", verrät einer der Insider weiter.

Paar gab Schuld zu

Zusammen mit Loughlin hatte der Designer im Mai dieses Jahres zugegeben, ein Schmiergeld in Höhe von 500.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 410.000 Euro) gezahlt zu haben, um den gemeinsamen Töchtern Vorteile an der University of Southern California zu verschaffen. Neben der Haftstrafe wurde Loughlin im August dieses Jahres auch zu einer Geldstrafe von 150.000 US-Dollar (etwa 123.000 Euro) und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt, bei ihrem Mann waren es 250.000 US-Dollar (etwa 205.000 Euro) und 250 Stunden.

Im Uni-Skandal des vergangenen Jahres wurde enthüllt, dass neben Lori Loughlin und Mossimo Giannulli noch andere wohlhabende Eltern Schmiergelder gezahlt hatten. So auch "Desperate Housewives"-Star Felicity Huffman (58), die jedoch aufgrund einer wesentlich geringeren Bestechungssumme nur für elf Tage ins Gefängnis musste.