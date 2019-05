Die nächste bittere Pille für Schauspielerin Lori Loughlin (54, "Fuller House"): Die Serie "When Calls The Heart" wird wohl künftig ohne Loughlins Hauptrolle der Abigail Stanton fortgesetzt werden. Wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet, wurde bereits am Sonntag die erste Episode der sechsten Staffel ohne den Charakter der verwitweten Mutter ausgestrahlt. Abigail sei wegen der Krankheit ihrer Mutter in den Osten gereist, um diese zu pflegen, heißt es in einer Erzählung gleich zu Beginn der Folge.

Loughlin ist aktuell in einen Bestechungsskandal in den USA verwickelt. Über 50 Promis und Unternehmer sollen teils erhebliche Summen gezahlt haben, um ihre Kinder an Hochschulen unterzubringen. Loughlin und ihr Mann, Modedesigner Mossimo Giannulli (55), werden beschuldigt, 500.000 Dollar gezahlt zu haben, um ihre zwei Töchter in ein Ruder-Team der University of Southern California zu bekommen.