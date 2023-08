Früher war er mit Sophia Thomalla zusammen, nun hat er mit seiner neuen Freundin Diletta Leotta ein Baby bekommen.

Der deutsche Fußballtorwart Loris Karius (30) und die italienische Sportmoderatorin Diletta Leotta (32) sind Eltern geworden. Am Mittwoch (16. August) kam ihre Tochter zur Welt. Das Paar veröffentlichte auf Instagram einige Bilder aus dem Krankenhaus und verriet auch den Namen der Kleinen.

Eine Tochter namens Aria

"Heute wurde ich durch dich wiedergeboren. Willkommen Aria. Du bist das beste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können", schrieb das Paar auf seinen Instagram-Seiten. Dazu posteten sie vier Bilder, die unter anderem die kleine Familie glücklich beieinander zeigt. Loris Karius küsst etwa seine Freundin zärtlich auf den Kopf, während sie das Baby im Arm hält.

Aurora Ramazzotti (26), ebenfalls frisch gebackene Mutter, kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Ariaaaaaaa was für ein wundervoller Name. Glückwunsch." Auch die italienische Influencerin Chiara Ferragni (36) gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch Baby".

Mama und Tochter können nun gemeinsam Geburtstag feiern

Zur Welt kam das Mädchen ausgerechnet am Geburtstag von Diletta Leotta. Deshalb brachte Loris Karius auch eine kleine Geburtstagstorte ans Wochenbett. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er zudem noch ein Kussbild und gratulierte "meiner Partnerin und meiner besten Freundin" zum Geburtstag. Ab sofort gibt es am 16. August bei der Familie nun immer einen Doppel-Geburtstag zu feiern.

Er war mehr als drei Jahre mit Sophia Thomalla zusammen

Loris Karius spielte 2020 und 2021 in der Bundesliga beim 1. FC Union Berlin, seit September 2022 steht er bei Newcastle United unter Vertrag. Er machte auch Schlagzeilen durch seine Beziehung mit Moderatorin Sophia Thomalla (33), mit der von Januar 2018 bis Juni 2021 zusammen war. Seit Oktober 2022 ist er mit der Fernsehmoderatorin Diletta Leotta liiert, die bei "DAZN" arbeitet. Bei dem Paar ging es ganz schnell: Erst Anfang des Jahres machten sie ihre Beziehung öffentlich, im März verkündeten sie bereits die Schwangerschaft.