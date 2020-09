Der ehemalige Fußballweltmeister Lothar Matthäus ist Großvater geworden. Sein Enkelsohn kam Anfang September zur Welt.

Lothar Matthäus (59) ist Opa! Seine Tochter Alisa (34) hat am 8. September Söhnchen Samo in München zur Welt gebracht. Das bestätigten sie und ihr Verlobter Dominik Hoffmann (34) dem Magazin "Bunte". "Wir fühlen uns wunderbar als frischgebackene Eltern. Die ganze Familie ist schwer verliebt", erzählt sie. Und er ergänzt: Aktuell sehe der Kleine noch ihm ähnlich, aber "mal sehen, was er von der Mama mitbekommen hat".

Über die Erziehung hat sich das Paar auch schon Gedanken gemacht: "Uns ist wichtig, dass Samo alle Freiheiten hat. Wir möchten ihm vermitteln, dass alles möglich ist - so wurde ich von meinen Eltern erzogen. Ob Samo auch mal Weltfußballer wird, kann er selber bestimmen. Dann hätten wir in der Familie schon mal zwei", so Alisa.

Und was sagt der Weltfußballer dazu?

Besagter ehemaliger Weltfußballer Lothar Matthäus hat seinen ersten Enkel schon zweimal besucht und "platzt fast vor Stolz", erzählt seine Tochter. "Ich bin glücklich, Opa zu sein und dass alle gesund sind. Ich bin sehr stolz auf Alisa und Dominik, sie machen das wirklich toll. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich Opa sein darf - und das sehr gerne bin", bestätigt auch Matthäus dem Magazin.

Eine große Familie

Der kleine Samo ist in eine große und weitverzweigte Familie hineingeboren worden. Denn sein Opa Lothar Matthäus ist inzwischen in fünfter Ehe (seit 2014) mit der 27 Jahre jüngeren Russin Anastasia Klimko verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn (geb. 2014). Davor war er von 2009 bis 2011 mit der gebürtigen Ukrainerin Liliana Matthäus (32) verheiratet und mit der Serbin Marijana Kostic (49) von 2003 bis 2008. Mit der Schweizerin Lolita Morena (59) war der ehemalige Profi-Kicker von 1994 bis 1999 verheiratet. Auch mit ihr hat er einen Sohn (geb. 1992).

Mit seiner ersten Ehefrau Silvia (1981-1992, 60) bekam der Fußballweltmeister von 1990 die beiden Töchter Alisa und Viola (32). Oma Silvia ist ebenfalls überglücklich über den Nachwuchs. "Dieses Kind ist so willkommen in unserer Familie. Wir alle lieben Samo aus tiefstem Herzen", schwärmt auch sie.