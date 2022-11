von Wiebke Tomescheit 1,5 Millionen gab Lottogewinner Kürşat "Chico" Yildirim bereits aus: Für Uhren, teure Autos und Mode. Jetzt soll er nochmal 500.000 Euro investiert haben.

Er hatte mächtiges Glück: Der Dortmunder Kürşat Yildirim, 42, genannt Chico, gewann rund zehn Millionen Euro im Lotto. Sein Leben wendete sich nach diesem Glücksfall um 180 Grad: Er schwor dem Alkohol ab und genießt jetzt das Dolce Vita. Und das ganz öffentlich – wo andere Lottogewinner lieber schweigen und ihr Geld im Geheimen genießen, lässt Chico die Welt an seinem Glück teilhaben.

Unter anderem auf seinem Instagramkanal berichtet er regelmäßig, was sich bei ihm getan hat, auch Interviews in Zeitungen und Auftritte im Fernsehen, etwa bei "sternTV", scheut er nicht.

Und auch ansonsten macht Chico alles so, wie es die Berater der Lottogesellschaften eigentlich auf der roten Not-To-Do-Liste stehen haben: Ordentlich shoppen gehen und sich Luxus gönnen, der vorher nicht drin war. So besitzt der 42-Jährige inzwischen mehrere teure Uhren, Designerkleidung, einen 720-PS-Ferrari mit "Kürşat"-Schriftzug und einen Porsche Turbo S2. All das soll ihn gute 1,5 Millionen Euro gekostet haben. Und wie der "Spiegel" berichtet, ist es dabei nicht geblieben.

Chico gab bereits rund zwei Millionen Euro aus

Kürsat Yildirim soll nämlich innerhalb kurzer Zeit noch weitere 500.000 Euro ausgegeben haben. Und zwar vor allem für ein Penthouse. Dieses, ebenso wie seine Autos und Uhren, betrachtet er aber nicht als unbedachte Spaßkäufe, sondern als Wertanlagen für die Zukunft.

Wobei zumindest bei einigen seiner Käufe auch der Spaßfaktor eine Rolle spielt, denn dem "Spiegel" berichtete Chico vergnügt davon, wie er etwa im Ferrari durch den McDrive gebraust sei, um sich einen Cheeseburger zu kaufen.

In einem Punkt hat der Dortmunder allerdings recht: Teure Autos lassen sich im Zweifel jederzeit weiterverkaufen, wenn sie in gutem Zustand sind. Und eine Eigentumswohnung ist definitiv auch etwas, wovon der 42-Jährige hoffentlich lange etwas hat.

Quellen: "T-Online", "Spiegel"