von Eugen Epp Lottogewinner Chico ist jetzt auch auf Youtube unterwegs – und will Fans deren Herzenswünsche erfüllen. Er stellt aber auch schon mal klar: Wer nur Geld will, ist an der falschen Adresse.

Dass Lotto-Millionär Chico sich gern auf Social Media zeigt, ist bekannt. Seit er im vergangenen Jahr fast zehn Millionen Euro im Lotto abgeräumt hat, protzt der Dortmunder auf Instagram mit seinem Reichtum. Dort folgen ihm schon fast eine Million User.

Parallel dazu baut sich Chico auf einer anderen Plattform ein Publikum auf: Auch auf Youtube postet der Lotto-Glückspilz seit Kurzem Videos. Wie auf Instagram nennt er sich dort "Chico Lottomillionär" – und hat eine ganz besondere Aktion gestartet. In einem Video mit dem Titel "Chico ich wünsche mir" erklärt er, dass er Fans ihre größten Wünsche erfüllen möchte. "Ihr müsst mir einfach schreiben", sagt er in dem Clip. "Ich würde eure Träume wirklich wahr machen."

Lottogewinner Chico will sein Glück teilen

In der Beschreibung ist eine E-Mail-Adresse angegeben, an die Interessierte ihre Wünsche schicken sollen. Der Lotto-Millionär als Wunschfee für wildfremde Menschen – kann es wirklich so einfach sein? In dem Video richtet eine junge Frau den Wunsch an Chico, er möge ihr ein neues Smartphone schenken, weil ihres kaputtgegangen sei. Wenig später geht der Wunsch in Erfüllung. Unklar bleibt allerdings, ob die Szene gestellt ist.

Er wolle sein Glück mit anderen teilen, lässt Chico auf Youtube wissen. "Hast du einen besonderen Wunsch? Oder kennst du jemanden, der einen besonderen Wunsch hat und es verdient, ihn erfüllt zu bekommen?", fragt er die User. Schon zuvor hat er wohltätige Organisationen in Dortmund und der Türkei mit seinem Geld unterstützt.

Chico will offenbar vor allem sich selbst verschenken

Ein paar Einschränkungen gibt es bei der neuesten Aktion dann doch, denn zu teuer darf es nicht werden – offenbar hat Chico Sorge, an Fans zu geraten, die nur auf sein Geld aus sind. "Ich drücke keinem Geld in die Hand", stellt er klar: "Nicht, dass ihr euch eine Rolex-Uhr wünscht oder so – dann bin ich aus dem Spiel." Stattdessen sollen die Fans sich wünschen, "was ihr in eurem Herzen habt".

Als mögliche Beispiele nennt der Lotto-Gewinner Aktionen im "Meet and Greet"-Stil, wie man sie sonst von Prominenten kennt: eine Kanufahrt mit ihm, ein gemeinsames Frühstück, eine Spritztour im Ferrari. Klingt so, als wollte Chico vor allem sich selbst verschenken – um damit noch mehr Content für seine Social-Media-Kanäle zu generieren.

Quelle: "Chico Lottomillionär" auf Youtube