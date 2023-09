von Eugen Epp 66 Millionen Euro hat ein Spieler aus NRW im Lotto gewinnen. Chico, Deutschlands berühmtester Lottospieler, hat einen Rat für ihn.

Ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt her, dass sich das Leben von Kürsat Yildirim, überall bekannt als "Chico", von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf stellte. Der Dortmunder hatte fast zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen.

Eine ganze Menge Geld – die im Vergleich zum Gewinn eines anderen Glückspilzes aus Deutschland aber fast wie Peanuts wirkt. Ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen hatte mit sieben Richtigen den Eurojackpot geknackt und damit gut 66 Millionen Euro abgeräumt, wie die Westdeutsche Lotterie in dieser Woche mitteilte. Und weil Chico mittlerweile einige Erfahrung mit unerwartetem Reichtum besitzt, hat er einige Tipps für den Gewinner – von Millionär zu Millionär.

Chico warnt Lotto-Gewinner vor Weg in die Öffentlichkeit

"Er soll sich dringend bei mir melden. Dann können zwei Multimillionäre Kaffee trinken. Nein, Spaß beiseite. Ich wünsche ihm alles, alles Gute. Ich glaube, er weiß, was er damit macht", sagte Chico "T-Online". Ob er mit seinem Gewinn an die Öffentlichkeit gehen wolle, solle sich der Lottogewinner aber gut überlegen. Das sei "nicht jedermanns Sache".

"Manchmal stehen vor deiner Haustüre Tausende Leute, die du gar nicht kennst – die betteln alle um Geld", berichtet er. Chico selbst hatte nach seinem Jackpot proaktiv den Weg in die Öffentlichkeit gesucht, hatte Interviews gegeben und war in Fernsehshows aufgetreten. Auf Instagram protzte er mit teuren Autos und Luxusklamotten. Sein Lottogewinn hat ihn zu einer kleinen Berühmtheit gemacht, was ihn offensichtlich nicht stört: "Ich bereue nichts und würde es genauso noch mal machen", sagte er "T-Online".

Über den Eurojackpot-Gewinner ist indes bisher nur sehr wenig bekannt. Nach Angaben der Lottogesellschaft kommt die Person aus dem Raum Köln. Experten und Lotterien raten dringend davon ab, einen Gewinn in dieser Höhe öffentlich zu machen – auch um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden.

Quellen: "T-Online" / "Westdeutsche Lotterie"

Glücksspiel kann süchtig machen. Eine Spielteilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Kann das Spielverhalten nicht mehr kontrolliert werden, kreisen die Gedanken nur noch um das Glücksspiel oder wird mehr Geld verspielt, als zur Verfügung steht, können dies erste Anzeichen für ein problematisches Spielverhalten sein. Unterstützung erhalten Spielende und Angehörige bei der Telefonberatung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Glücksspielsucht unter der kostenfreien Rufnummer 0800 137 27 00 und auf: www.check-dein-spiel.de