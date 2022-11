24. November 2022

Wenigstens Frau Trapp macht eine gute Figur in Katar

Für die deutsche Nationalelf ging der WM-Auftakt in Katar so richtig daneben. Model Izabel Goulart, Freundin von Ersatztorwart Kevin Trapp, nimmt immerhin ein paar schicke Fotos mit. Das Spielerfrauen-Outfit, das sie hier vor der Kulisse des Hafens und des Khalifa International Stadium präsentiert, trug sie auch im Stadion beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Japan. Eine One-Love-Kapitänsbinde trug sie leider nicht am Arm, aber ihr Verlobter sitzt ja auch nur auf der Ersatzbank.

