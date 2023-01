von Eugen Epp Chico bekommt nach seinem Lotto-Gewinn auch die Schattenseiten zu spüren: Unbekannte nutzen seinen Namen für falsche Werbung im Internet. Der Millionär reagiert mit einem Wut-Video auf Instagram.

Nach seinem Zehn-Millionen-Gewinn im Lotto schien Kürşat Yildirim, von allen nur Chico genannt, gar nicht genug davon zu bekommen, in der Öffentlichkeit zu stehen: Der Dortmunder gab Zeitungsinterviews, trat in Fernsehshows auf, prahlte auf seinem Instagram-Account mit teuren Autos und Klamotten.

In den vergangenen Wochen war es allerdings ruhiger geworden um den Lotto-Millionär. Jetzt aber meldet sich Chico zurück – weil er auch die Schattenseiten seiner Bekanntheit zu spüren bekommt. Angestachelt wurde der Glückspilz von einem Fake-News-Video, das er im Internet entdeckt hat. Darin wird im Stile eines "Tagesschau"-Beitrags behauptet, er habe seinen Gewinn einer Handy-App zu verdanken. Auf seinem Instagram-Account konterte der 42-Jährige seinerseits mit einem Wut-Video.

Chico ärgert sich über falsche Werbung: "Der Penner"

Dabei nimmt Chico kein Blatt vor den Mund. "Das stimmt gar nicht", ruft er energisch in die Kamera. "Der Penner, derjenige, der das gemacht hat – ich grüße ihn von hier. Das hab' ich nicht in deiner App gewonnen, mein Freund." Seine klare Botschaft an seine Follower:innen: "Glaubt denen nicht, das ist voll die Lüge." Offenbar geht Chico sogar mit rechtlichen Schritten gegen die unzutreffende Werbung vor, zumindest hat er seinen Beitrag mit den Worten "Anzeige ist raus" kommentiert.

In dem Video, das Chico in seinen Beitrag mit eingebunden hat, heißt es, Chico habe 30 Euro auf das Konto der App eingezahlt und sei so zu seinem Zehn-Millionen-Gewinn gekommen. Das stimmt natürlich nicht: Der Dortmunder räumte im Lotto ab, wie auch überall in den Medien zu lesen ist. Deshalb darf man hoffen, dass nicht allzu viele Leute auf die Werbung hereinfallen. Denn wie Chico behauptet: "Mich kennt doch ganz Deutschland."

Quelle: Kürsat Yildirim auf Instagram

