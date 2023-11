von Wiebke Tomescheit Bisher flogen dem Dortmunder Lotto-Glückspilz Kürsat Yildirim, genannt Chico, die Herzen zu. Wegen eines Gag-Videos könnte sich das nun ändern.

Bisher wurde Kürsat Yildirim, besser bekannt unter seinem Spitznamen Chico, fast als eine Art Volksheld gefeiert: Der Dortmunder hatte 2022 stolze 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen, schaffte es so aus einer Existenz, in der Suchtprobleme, Konflikte mit der Justiz und Armut eine Rolle spielten, in ein wahres Luxusleben. Doch gerade, weil er die Probleme der "kleinen Leute" sehr gut selbst kannte, wurde ihm von vielen Menschen weniger Neid als Anerkennung zuteil. Sollte sich das nun ändern?

Denn mit einem Video auf Instagram trat der 42-Jährige vielen seiner weniger wohlhabenden Fans mächtig auf die Füße. Auch seine Partnerin Candice N., genannt Candy, musste sich mit den Folgen des Clips auseinandersetzen. Womöglich muss sie sogar um ihren Job als Polizistin bangen. Was war passiert?

Chico und Candy im Kreuzfeuer

Eigentlich sollte das Ganze ein Witz sein. Ein Gag, der per Übertreibung Chicos Reichtum persiflieren sollte. Das Paar filmte sich, während Candy vorgab, weinen zu müssen. Ihr Freund, ganz Gentleman, kam zur Hilfe – und reichte ihr einen 500-Euro-Schein, mit dem sie sich die Augen abtupfen konnte. Und dann noch einen weiteren zum Näschen schnäuben. Kann man tatsächlich witzig finden. Vielen Menschen jedoch stieß das Video, das die beiden als Reel bei Instagram teilten, sauer auf.

In den Kommentaren lassen zahlreiche Nutzer ihrem Unmut freien Lauf. Einige fordern Candy auf, ihren Job an den Nagel zu hängen – weil ein solches Verhalten nicht mit dem Beruf der Polizistin vereinbar sei. Einer gab gar an, den Clip an die Polizei weitergeleitet zu haben, damit geprüft werde, ob die 36-Jährige in diesem Amt noch tragbar sei. Auf Nachfrage von "t-online" bestätigte die Polizei Dortmund tatsächlich, dass man das Videomaterial auswerte. Allerdings gab es bisher darüber hinaus keine bekannten Folgen für Chicos Freundin.

Chico reist in die Türkei

Bei anderen Nutzern richtet sich der Zorn gar nicht speziell gegen Chicos Herzensdame oder ihren Beruf, sondern gegen den Millionär selbst. "Das ist eine schallende Ohrfeige ins Gesicht eines jeden Menschen, für den 500 Euro immer noch eine Menge Geld sind“, heißt es etwa. Und der scherzhaft gemeinte Clip hat es sogar über die deutschen Grenzen hinaus geschafft – auch in der Türkei wird über den fragwürdigen Scherz mit den Scheinen gesprochen. Sogar in einer türkischen Fernsehshow war Chico Thema. Da er selbst türksiche Wurzeln hat, will er in Kürze selbst in die Türkei fliegen und sich dort den Medien erklären.

Quellen: Instagram, "t-online", "Der Westen"