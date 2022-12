von Tibor Martini Er machte sich als Nachfolger von Frank Plasberg bei "Hart aber fair" einen Namen, sie ist die wohl bekannteste deutsche Klima-Aktivistin. Nun verriet Louis Klamroth in einem Interview, dass er mit Luisa Neubauer zusammen ist.

Beide stehen regelmäßig in der Öffentlichkeit, sind in Deutschland einem Millionenpublikum bekannt: Louis Klamroth als erfolgreicher Moderator ("Klamroths Konter", "Bundestags-Show", "Politik-Show", zuletzt "Hart aber fair"), Luisa Neubauer als deutsche Klima-Ikone von "Fridays for Future".

Nun überraschte der TV-Moderator in einem Interview und verriet, dass er mit Luisa Neubauer zusammen ist. Im Interview mit dem Branchenportal DWDL ging es eigentlich hauptsächlich um seine Rolle als Nachfolger von Frank Plasberg ("würde ich mit einer Abrissbirne ins Studio geschossen kommen, würde ich schnell wieder rausgeworfen werden"), nach einigen Fragen kam dann aber auch die Sprache auf seine Beziehung zu Luisa Neubauer.

Louis Klamroth: "Publikum hat Anspruch darauf"

Daraufhin antwortet Klamroth ganz offen: "Da ich mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen bin, hat das Publikum aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, das zu wissen. Deshalb ist es mir wichtig an der Stelle transparent zu sein." Seine journalistische Unabhängigkeit sei durch die Beziehung aber nicht gefährdet: "sorgfältige Recherche, kritisches Nachfragen, Überparteilichkeit, Unabhängigkeit und natürlich Transparenz" seien für ihn die wichtigsten Punkte im seriösen Journalismus.

Pikant: Luisa Neubauer war selbst in der Vergangenheit auch Gast bei "Hart aber fair", allerdings noch unter Frank Plasberg. Dazu soll es nun nicht mehr kommen, wie Klamroth verrät: "Dass meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird, versteht sich doch von selbst." Luisa Neubauer selbst hatte bereits 2021 gegenüber der "Bild" bestätigt, dass sie einen Freund habe. Einen Namen wollte sie damals allerdings nicht nennen.

Wer sich nun häufiger Details aus dem Privatleben von Klamroth und Neubauer erhofft, wird von Klamroths Aussagen enttäuscht: Er betont zwar, dass er durch seine neue Aufgabe stärker in der Öffentlichkeit stehe. Sein Privatleben wolle er aber weiterhin privat halten.

