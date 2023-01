Der neue "hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth hat offenbar der ARD zunächst nichts über seine Beziehung zu Luisa Neubauer erzählt.

Der neue "hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth (33) hat vor der Übernahme des Polittalks von Frank Plasberg (65) der ARD nichts über seine Beziehung zur Klima-Aktivistin Luisa Neubauer (26) erzählt. Das bestätigte eine Sprecherin jetzt der "Bild"-Zeitung: "Das Privatleben von Herrn Klamroth war in den Gesprächen zwischen dem WDR und ihm vor Bekanntgabe der Zusammenarbeit kein Thema." Konkret habe er den Sender "Ende August" über die Beziehung informiert. Der zuständige WDR machte die Personalie Klamroth als Plasberg-Nachfolger bereits am 17. August publik.

Ebenso wie Klamroth selbst, schloss der WDR einen Auftritt Neubauers in "hart aber fair" aus. Der Moderator selbst machte Mitte Dezember die Liebe zur Aktivistin bekannt. In einem Interview mit dem Mediendienst "DWDL" sagte Klamroth auf die Aussage des Interviewers, dass er "mit Luisa Neubauer zusammen" sei: "Da ich mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen bin, hat das Publikum aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, das zu wissen. Deshalb ist es mir wichtig, an der Stelle transparent zu sein. Außerdem sagte Klamroth: "Und dass meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird, versteht sich doch von selbst."

Louis Klamroth: "Mein Privatleben wird auch in Zukunft privat bleiben"

Mit den Worten "mein Privatleben wird auch in Zukunft privat bleiben" schloss Klamroth aus, weitere Details zur Beziehung mit Neubauer zu enthüllen. Der Journalist moderierte im vergangenen Jahr "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show", und übernahm am 9. Januar 2023 von Vorgänger Plasberg bei "hart aber fair". Der hatte die beliebte ARD-Sendung am 14. November zum letzten Mal moderiert.