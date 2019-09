One-Direction-Star Louis Tomlinson (27, "Kill My Mind") hat schon einiges in seinem Leben durchmachen müssen: Im März verstarb seine 18-jährige Schwester Félicité überraschend. Im Dezember 2016 verlor er zudem seine Mutter, die an Leukämie erkrankt war. Lange Zeit hat der Sänger über seine schlimmen Schicksalsschläge größtenteils geschwiegen. Jetzt hat er sich im Interview mit dem britischen "Guardian" erstmals ausführlich dazu geäußert.

Der 27-Jährige erinnere sich daran, wie sich seine Einstellung zur Musik durch den Tod seiner Mutter verändert habe. "Nachdem ich meine Mutter verloren hatte, fühlte sich jeder Song, den ich geschrieben habe, [...] für mich bedeutungslos an", erklärt Tomlinson. Er habe geglaubt, dass er sich als Songwriter nicht weiterentwickeln könne, bis er nicht ein Lied geschrieben habe, um dieses Gefühl loszuwerden.

"Es war ein wichtiger Moment in meiner Trauer"

Das Blatt wendete sich jedoch mit seiner Single "Two of Us", die der Sänger im März veröffentlichte: "Es war der Song, den ich immer hatte schreiben wollen." Er habe dem Lied seinen persönlichen Touch gegeben, was "ein wichtiger Moment für mich in meiner Trauer" gewesen sei.

Auch aus dem Tod seiner jüngeren Schwester habe der Musiker etwas Positives ziehen können: "Es klingt doof, aber diese dunkle Zeit, die ich durchgemacht habe, gibt mir in jedem anderen Bereich meines Lebens Kraft." Er könne sich nicht vorstellen, künftig noch einmal etwas Schlimmeres durchmachen zu müssen. Das Erlebte habe ihm eine völlig neue Perspektive eröffnet und nun sehe er alle anderen Dinge "nicht einfacher oder weniger wichtig, aber im Großen und Ganzen für das, was sie sind."

Die Fans haben ihm geholfen

Auch seine Fans hätten ihm über seinen Verlust hinweggeholfen: "Ich bin sicher, jeder Künstler sagt das, aber ich glaube es wirklich." Er habe die Liebe und Unterstützung seiner Anhänger immer gefühlt und stets zu schätzen gewusst. Am 5. September hat Louis Tomlinson mit "Kill My Mind" eine weitere Single veröffentlicht. Sein Debüt-Album ist für Anfang 2020 angekündigt.