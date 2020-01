Die letzten Jahre waren für den One-Direction-Star Louis Tomlinson (28, "Don't Let It Break Your Heart") nicht gerade einfach. Im Jahr 2016 starb seine Mutter Johannah Deakin mit 43 Jahren an Leukämie, im letzten Jahr musste er sich dann von seiner 18-jährigen Schwester Félicité verabschieden. Sie starb an einer Drogen-Überdosis. Nach diesen Schicksalsschlägen kehrt Tomlinson nun mit seinem Solo-Debüt-Album "Walls" zurück, das am 31. Februar veröffentlicht wird. Außerdem scheint er seine große Liebe (wieder)gefunden zu haben: Seit 2017 ist er wieder mit seiner Freundin aus Jugendtagen zusammen und denkt sogar über eine Hochzeit nach.

Das Model Eleanor Calder (27) und der One-Direction-Star trennten sich im Jahr 2015, bevor sie sich zwei Jahre später wieder versöhnten. Zwischendurch wurde Tomlinson 2016 Vater eines Sohnes, Freddie Reign Tomlinson (4). Die Mutter ist seine damalige Freundin Briana Jungwirth (27), von der er sich allerdings relativ schnell nach der Geburt trennte. Seine wieder aufgeflammte Beziehung mit Jugendliebe Eleanor Calder ist mittlerweile so stark, dass bereits Hochzeits-Gerüchte die Runde machten.

"Davon habe ich gehört", sagt Louis Tomlinson im Interview mit der britischen Boulevardzeitung "Sun". Die Gerüchte seien aber "nicht wahr". Trotzdem schließe er eine Hochzeit nicht aus: "Eines Tages kann ich es mir vorstellen. Wenn Sie mich fragen, ob ich sie heiraten will? Ja, ich denke schon! Und mehr Kinder würde ich auch sagen", so der Sänger.