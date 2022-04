Der niederländische Fußballtrainer Louis van Gaal ist an Prostatakrebs erkrankt. Das machte er nun bei einem Fernsehauftritt öffentlich.

Sorge um den Trainer der niederländischen Fußballnationalmannschaft: Louis van Gaal (70) ist an einer aggressiven Form von Prostatakrebs erkrankt. Das gab der 70-jährige Ex-Coach des FC Bayern München am Sonntagabend in der niederländischen TV-Sendung "Humberto" bekannt.

Bereits 25 Bestrahlungen hinter sich

"Prostatakrebs wird dich nicht umbringen", erklärte van Gaal. "In 90 Prozent der Fälle nicht. Es sind eher die Grunderkrankungen, an denen man stirbt, aber ich habe eine aggressive Form und wurde 25 Mal bestrahlt." Die Erkrankung habe er bisher vor seinen Spielern in der Nationalmannschaft geheim gehalten, um sie nicht zu beeinflussen.

Die Erkrankung werde ihn aber nicht davon abhalten, seine Mannschaft bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu betreuen. Er habe eine große Willenskraft und mit den Profis arbeiten zu dürfen, sei ein Geschenk für ihn im hohen Alter. Die Erkrankung sei nun ein Teil seines Lebens. "Ich habe in meinem Leben so viele Prüfungen bestehen müssen, Krankheit und Tod, ich bin wahrscheinlich durch all diese Erfahrungen als Mensch reicher geworden."

Große Anteilnahme in den sozialen Medien

In den sozialen Medien drückten bereits zahlreiche Vereine und Fans ihre Anteilnahme aus. Der europäische Fußballverband UEFA twitterte: "Im Namen der europäischen Fußballgemeinschaft senden wir unsere besten Wünsche an den niederländischen Nationaltrainer. Unsere Gedanken sind bei dir, Louis."

Sein ehemaliger Verein Manchester United erklärte: "Alle bei Manchester United stehen hinter unserem ehemaligen Trainer, Louis van Gaal, in seinem Kampf gegen den Krebs. Wir senden dir Mut und Stärke."

In seiner Ausnahmekarriere ist Van Gaal aktuell zum dritten Mal Cheftrainer der Nationalmannschaft der Niederlande. Weitere Trainerposten absolvierte er unter anderem beim FC Bayern, Ajax Amsterdam, FC Barcelona und Manchester United.