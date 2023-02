Lourdes Leon durfte nicht an einer Modeshow in New York teilnehmen.

Kein Einlass für Madonnas Tochter: Lourdes Leon wurde bei einer Marc-Jacobs-Fashionshow in New York an der Tür abgewiesen.

Kein Einlass für Lourdes Leon: Die 26-jährige Tochter von Popstar Madonna (64) wurde bei einer Marc-Jacobs-Fashionshow in New York an der Tür abgewiesen. Wie ein TikTok-Video zeigt, kam Leon - von Kopf bis Fuß in Denim gekleidet - um Punkt 18 Uhr bei der Show an, zur selben Zeit begann die Veranstaltung. Die Türen waren allerdings bereits geschlossen, Sicherheitskräfte ließen die 26-Jährige an einer Treppe nicht vorbei.

In der Vergangenheit hatte Lourdes Leon mit dem Modehaus zusammengearbeitet. 2021 war sie das Gesicht von dessen Frühlingskampagne.

"Wisst ihr nicht, wer sie ist?"

Weiter ist im Video zu sehen, dass Leon und ihr Begleiter eine Weile mit den Sicherheitsleuten diskutieren, die lassen sich allerdings nicht weichklopfen. Im Hintergrund versuchen mehrere Leute zudem darauf aufmerksam zu machen, dass es sich um Madonnas Tochter handelt. "Lasst sie rein! Wisst ihr nicht, wer sie ist?" Am Ende muss Leon aufgeben und der Fashionshow den Rücken kehren.