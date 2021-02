Lourdes Leon bei einem Auftritt in New York

Madonnas Tochter Lourdes Leon mischt die Modeszene auf – und das nicht zum ersten Mal. In einer Kampagne von Marc Jacobs verkörpert sie Individualität und zeigt sich erneut mit unrasierten Achseln.

Lourdes Leon sorgt mit einer neuen Modekampagne für Aufsehen. Die Tochter von Popstar Madonna hat zuvor bereits für Parade x Juicy Couture, Gypsy Sport oder Stella McCartney gemodelt. Dieses Mal stand die 24-Jährige für eine Kampagne von Marc Jacobs vor der Kamera. Lourdes, deren Vater der Fitnesstrainer Carlos Leon ist, präsentiert darin neue Accessoires wie bunte Tragetaschen, Statement-Sneakers und Schmuck.

"Marc verbindet eine lange Geschichte mit Madonna und daher ergibt es natürlich Sinn, Lola als Gesicht der Kampagne einzusetzen, da sie den jugendlichen Spirit und das kompromisslose Gefühl der Individualität perfekt verkörpert, die für diesen jüngeren Ausdruck der Marke von zentraler Bedeutung sind", heißt es dazu laut "People" in einem Statement des Labels.

Lourdes Leon macht sich für Körperbehaarung stark

Auf Bildern der Kampagne, die Lourdes teilweise auch auf Instagram zeigt, ist die junge Frau mit rotem Haar, langen roten Nägeln und ihren charakteristischen Augenbrauen zu sehen. Sie trägt unter anderem eine Bluse mit Blumenmuster, gestreifte Socken oder hellblaue Strumpfhosen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

In einem kurzen Clip auf dem Account des Labels ist das Model zudem mit Achselhaaren zu sehen. Unrasierte Achselhöhlen zeigte Madonnas Tochter auch schon auf Instagram, über den Laufsteg schritt Lourdes Leon zudem bereits mit unrasierten Beinen. Was für die Hippies in den 70ern völlig normal war, kehrt heute als Gegentrend zurück: Körperbehaarung ist für viele out.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Revolutionärinnen unter den Promis

Lourdes ist bei weitem nicht die Einzige, die ihre Körperbehaarung nicht mehr rasiert: Auch Bella Thorne, Paris Jackson und Miley Cyrus zeigen Haare unter ihren Achseln und nehmen die Gegenposition ein. Das Jahr 2018 begrüßten Madonna und ihre Tochter auf Instagram gemeinsam mit einem Achselhaar-Selfie.

Das Selfie sorgte damals für Diskussionen: Neben vielen Kommentaren, in denen Ausdrücke wie "widerlich" verwendet wurden, machten sich auch Nutzer*innen für die Aktion stark: "Warum sollen Frauen nicht dürfen, was Männer schon immer machen?", hieß es etwa in den Kommentaren. Eine Diskussion, die sich so auch zur neuen Kampagne von Marc Jacobs abspielen kann. Ein Ziel hat diese jedoch auf jeden Fall erreicht: Lourdes Leon steht für Individualität, Freiheit und Kompromisslosigkeit und überträgt dieses Bild auf die beworbenen Produkte.

Quelle:"People"-Magazin