von Luisa Schwebel Am Donnerstagabend wurde Madonnas Tochter Lourdes Leon von einem Türsteher nicht zur Fashion Show von Marc Jacobs gelassen. Ihren Weg dorthin fand sie allerdings trotzdem – was bei einigen Social-Media-Nutzern für Unmut sorgt.

Dieses Video sorgt für Verwirrung. Auf ihrem Instagram-Kanal hat die Modezeitschrift "Vogue" einen Beitrag veröffentlicht, in dem Madonnas Tochter Lourdes Leon die Fashion Show von Designer Marc Jacobs besucht. Wenige Stunden, nachdem ein viral gegangenes Video eigentlich gezeigt hatte, dass Leon von einem Türsteher der Schau abgelehnt wurde, nachdem sie zu spät an der Location erschienen war.

Lourdes Leon schafft es doch zur Fashion Show

"Fürs Protokoll: Lola Leon hat es zur Frühjahrs-Show 2023 von Marc Jacobs geschafft", heißt es in der Video-Unterschrift. Im Clip selbst ist die 26-Jährige in der ersten Reihe der Modenschau zu sehen. Später rekapituliert sie ihre Eindrücke in einem Auto sitzend für die Kamera. In der Kommentarspalte unter dem Video entbrannte eine Diskussion. "Ich dachte man hätte sie nicht reingelassen?", wollte eine Nutzerin wissen. "Das nennt man einen PR-Stunt", kommentierte ein Nutzer, der laut seines Profils für das Marketing der "Vogue" arbeitet.

Doch nicht nur das Hin und Her um die Modenschau sorgte bei Usern für Verwirrung. Auch die Tatsache, dass die "Vogue" der Tochter von Superstar Madonna überhaupt so viel Aufmerksamkeit zugesteht. "Eine Frage: Was macht sie in ihrem Leben, abgesehen davon, dass sie die Tochter von Madonna ist?", so ein Kommentar unter dem Beitrag.

Nepo Baby

Lourdes Leon ist nur dafür bekannt, Tochter eines Weltstars zu sein. Wie viele andere aufstrebende Künstler und Promis gehört sie damit zu der Gruppe der "Nepo Babys", also all jenen, die nur aufgrund ihrer Verwandtschaft bekannt geworden sind. (Mehr über das Phänomen der "Nepo Babys" lesen Sie hier.) Die Tatsache, dass sie auf dem "Vogue"-Kanal trotzdem als Modekennerin inszeniert wird, sorgte bei manchen Fans der Modezeitschrift für Unmut.

"Das ist mein Problem mit Nepo Babys. Sie hat null Kamerapräsenz oder Star-Appeal, das Gesicht voller Injektionen, und sie hat nichts zu sagen. Wenn ich mit der 'Vogue' und der Marc Jacobs Show arbeiten würde – kannst du nicht ein paar Sätze zusammensetzen, die mehr Sinn ergeben als 'Hey ya'll'?", empörte sich ein Nutzer.

Erst im vergangenen Jahr gestand Leon im Interview, "kein spezielles Karriereziel" zu haben. Sie möge es, zu modeln und zu tanzen, erklärte sie.

