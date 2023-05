Sänger Luca Hänni und Tanzprofi Christina Luft verkünden "voller Stolz", dass das gemeinsame Haus in der Schweiz "offiziell fertig" ist.

Traumpaar baut Traumhaus. Die Nachricht, die Luca Hänni (28) und Christina Luft (33) zu verkünden haben, ist sehr erfreulich und die Fotos dazu sind nicht minder beeindruckend. "Das nächste Kapitel. Wir können voller Stolz sagen, dass unser Häuschen offiziell fertig ist!", heißt es im gemeinsamen Instagram-Post des Sängers und der Profitänzerin.

Schlüsselübergabe im Abendrot

Zu sehen sind die beiden auf Bild eins und zwei, wie sie eng umschlungen aus einer großen Fensterfront im Abendrot über die Dächer von Bern blicken. Im Hintergrund sind die Berge zu sehen. Das dritte Foto zeigt ein Brot in Schlüsselform.

"Der Moment der Schlüsselübergabe war etwas ganz Besonderes! Wir haben den Sonnenuntergang in unserem ersten gemeinsamen Haus einfach gemeinsam ganz still genossen und in diesem besonderen Bild festgehalten", schrieben sie dazu und weiter: "Wir können kaum in Worte fassen, was das für uns bedeutet." Bald stehe dann auch der Umzug an "und wir können es kaum erwarten, was wir in unserer ersten Nacht in unserem eigenen Haus träumen werden", zeigen sie sich romantisch.

"DSDS"-Sieger (2012) Luca Hänni und Christina Luft lernten sich als Promi-Profi-Tanzpaar 2020 bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" kennen. Gemeinsam belegten sie den dritten Platz. Seit Januar 2020 sind sie verlobt.