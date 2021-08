Sophia Cordalis feiert ihren sechsten Geburtstag. Vater Lucas Cordalis hat einen süßen Fotovergleich gepostet. Und damit nicht genug...

Sophia Cordalis wird von ihrer ganzen Familie gefeiert, denn am 20. August ist ihr sechster Geburtstag. Papa Lucas Cordalis (54) postete zu diesem Anlass neben weiteren Bildern auch einen süßen Fotovergleich auf Instagram. Darauf ist er mit Sophia im Arm zu sehen - einmal als Säugling, einmal im Hier und Jetzt.

"Seit sechs Jahren bist Du in meinem Leben das Wichtigste und meine absolute Nummer 1!", schrieb er dazu. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz". In den Kommentaren gratulierte unter anderem Oma Iris Klein (54): "Alles Liebe und Gute wünsche ich meiner Lieblingsenkeltochter. Sie hätte keinen perfekteren Papi haben können als Dich."

Daniela Katzenberger teilt emotionales Geburtsvideo

Daniela Katzenberger (34) postete zum Geburtstag ihrer Tochter ein emotionales Video der Geburt. Der Sender RTLzwei hatte die Familie 2015 mit Kameras dabei begleitet. Katzenberger habe an Sophias Geburtstag immer ein Ritual, erzählt sie in ihrer Instagram-Story: Sie schaue sich das Video der Geburt an. "Ich weiß noch, ich habe den Shitstorm des Jahrhunderts damals dafür gekriegt. Aber ich bin so froh, dass ich mich dazu entschieden habe, [die Geburt] mit der Kamera begleiten zu lassen."

Dadurch habe sie "das schönste Geburtsvideo, was man sich nur wünschen kann". Die Familie werde an Sophias Geburtstag entweder Schwimmen oder in einen Trampolinpark gehen. "Da müssen wir mal gucken, was sie machen will, das ist ja ihr Tag", erklärt die 34-Jährige weiter.

Glückwünsche von Jenny Frankhauser

Tante Jenny Frankhauser (28), die Halbschwester von Daniela Katzenberger, schrieb in ihrer Instagram-Story unter anderem: "Werde nie vergessen, als ich dich das erste Mal sah... 'Wunderschön' war das erste, was ich zu dir sagte." In einem Post erklärte sie zu einem Bild, das Sophia und sie in einer liebevollen Umarmung zeigt: "Heute scheint die Sonne nur für dich, mein Baby. Alles Liebe zum Geburtstag. Tante liebt dich über alles."