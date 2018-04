Seit ihrer Rolle in der TV-Serie "Pretty Little Liars" ist Lucy Hale (28) ein gefeierter Star. Doch auch Stars haben Idole. Bei der 28-Jährigen scheint es keine Geringere als US-Sängerin Dolly Parton (72, "Jolene") zu sein. Sie durfte die Schauspielerin nun sogar persönlich kennenlernen und sich damit einen langersehnten Wunsch auf ihrer Bucket List erfüllen.

Zu einem gemeinsamen Bild auf Instagram schrieb Hale: "Ich bin ehrlich gesagt etwas sprachlos. Danke Dolly, dass du so bist, wie ich dich mir erträumt habe." Was genau den Serien-Star an der Country-Sängerin so fasziniert oder ob es einfach nur an ihrer beider Verbundenheit zur Musik liegt, erfahren Hales Fans und Follower nicht. Eines scheint jedoch sicher zu sein: In der 28-Jährigen hat Dolly Parton einen "Fan fürs Leben" gefunden.