Luisa Hartema, "GNTM"-Gewinnerin von 2012, hat auf Instagram enthüllt, dass sie schwanger ist.

Model Luisa Hartema (28) erwartet ein Kind. Das hat die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin von 2012 am Sonntagabend in einer Instagram-Story enthüllt. Auf den beiden Schwarz-Weiß-Fotos ist die 28-Jährige in Baumwoll-BH und Hose zu sehen. Auf einem der Bilder präsentiert sie ein Ultraschallbild neben ihrem nackten Bauch. "Vielen Dank, dass du diesen wunderschönen Moment festhältst", schreibt sie darunter an die Fotografin gerichtet.

Hartema verbringt derzeit einen Skiurlaub in Österreich, wie aus einem weiteren Instagram-Post hervorgeht.

Das Erfolgs-Model aus Ostfriesland

Im Jahr 2012 triumphierte Hartema bei der siebten Staffel von "Germany's Next Topmodel". Die damals sehr schüchterne Ostfriesin legte in der Show eine erstaunliche Entwicklung hin. Sie überzeugte die Jury um Moderatorin Heidi Klum (49), Creative-Director Thomas Hayo (54) sowie Modedesigner Thomas Rath (56) und setzte sich am Ende durch.

Hartema ließ darauf eine internationale Modelkarriere folgen. So war sie in Modemagazinen wie "Elle" und "Harper's Bazaar" zu sehen und wurde 2014 das neue Werbe-Gesicht der Luxusmarke Escada.