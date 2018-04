So sieht also ein gemütlicher Shopping-Tag bei Familie Podolski aus: Fußballer Lukas Podolski (32) postete auf Instagram einen Schnappschuss, der ihn mit seiner Mutter und seinem Vater in Japan zeigt. Und offenbar hat die Familie gut eingekauft: Der Fußballer hält eine Tragetasche im Arm, und auch die Mutter hält ihre Einkaufstüte fröhlich in die Kamera. Im Hintergrund sieht man eine große Einkaufsstraße mit japanischen Werbetafeln. Es scheint außerdem bestes Wetter gewesen zu sein, denn keine einzige Wolke ist am Himmel zu sehen.

"Since 1985", zu Deutsch: "Seit 1985", schrieb Podolski zu dem Bild. In dem Jahr wurde der gebürtige Pole geboren. Auf weiteren Bildern sieht man ihn mit seinen Kindern Louis (9) und Maya (1) - allerdings hat Podolski die Augen seiner Kids mit Brillen in der Bildbearbeitung im Nachhinein bedeckt. Der 32-Jährige scheint sich in Japan offenbar sehr wohl zu fühlen. Ende 2016 wechselte er zum Verein Vissel Kobe.