Luke Mockridge ist wieder zurück

Luke Mockridge ist zurück auf der Bühne. Bei seinem Comeback feierten ihn die Fans mit Standing Ovations. Die Tour hat er bereits während seiner Auszeit geplant.

Für Fans von Luke Mockridge fand die Bescherung vergangenes Weihnachten einen Tag früher statt. Am 23. Dezember meldete sich der Comedian auf Instagram überraschend mit einem Video, in dem er für 2022 eine neue Tournee ankündigte.

Die Nachricht kam unerwartet. Denn noch im September hatte sich der 33-Jährige eine Auszeit von unbestimmter Dauer verordnet. Hintergrund waren Vorwürfe einer Ex-Freundin, er habe sie versucht zu vergewaltigen. Mockridge wies die Anschuldigungen zurück, gab aber zu, sich in einer toxischen Beziehung befunden zu haben, sprach von "zwei Menschen, die Gift füreinander sind". Es sei immer zu viel von allem gewesen: "zu viel Emotionen, zu viel Leidenschaft, zu viel Streit – und eigentlich nie wirklich echte Liebe!" Nun brauche er Zeit, Ruhe und Abstand, so Mockridge, "um zu verstehen, zu lernen und zu heilen".

Luke Mockridge kündigt große Tournee an

Kurz vor Weihnachten war dann der Blick aber schon wieder nach vorne gerichtet: Eine große Tournee wollte geplant werden. Eigentlich sollte es schon Anfang Februar mit Auftritten in Gütersloh, Olsberg, Osterholz-Scharmbeck und Cuxhaven losgehen. Doch Pandemie-bedingt mussten diese Termine verschoben werden.

So startete seine "A way back to Luckyland"-Tour am vergangenen Donnerstag vor 250 Zuschauern in Hagen. Es folgten Auftritte in Eschweiler (Freitag) und Ahlen (Samstag), am heutigen Sonntag tritt Mockridge in Arnsberg auf.

Bis zum Juli sind rund 50 Auftritte geplant - der Vorverkauf läuft nach eigenen Angaben hervorragend: 87 Prozent aller Karten seien bereits ausverkauft, ließ der Comedian seine Fans Anfang Januar auf Instagram wissen.

"Egal wie kacke manchmal alles ist, man ist nie ganz alleine", teilte Mockridge in seinem Video am 23. Dezember mit. Wie sich zeigt, hat er damit recht behalten: Seine Fans haben auf ihn gewartet. Bei seinem Auftritt in Hagen feierten sie ihn mit Standing Ovations, wie die "Bild" schreibt.

Dass sich der Comedian in einem aktuellen Instagram-Video sogar über seine früheren, demütigen Videos lustig zu machen scheint, stört offenbar niemanden. Seine Tour darf man schon jetzt als erfolgreich bewerten. Das Comeback darf als geglückt gelten: Mockridge ist zurück - als wäre nie etwas gewesen.

Verwendete Quelle: www.instagram.com/thereallukemockridge/, "Bild.de"