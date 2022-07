Luke Mockridge muss fünf Termine seiner Tour ersatzlos streichen. Der Künstler ist an Corona erkrankt und erklärte: "Mir geht es nicht gut".

Luke Mockridge, 33, ist an Corona erkrankt und muss deshalb Auftritte streichen. Auf Instagram erklärte der Comedian zu einem Bild, auf dem er alleine auf einer Bühne sitzt: "Nein! Ich hab es. Kurz vor dem Ende meiner Tournee muss ich die letzten fünf Shows aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Mir geht es nicht gut..."

Luke Mockridge sagt Tour ab

Die ausverkauften Shows könnten "aus produktionstechnischen Gründen nicht nachgeholt werden", heißt es in seinem Beitrag weiter. "Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden." Betroffen sind demnach die Shows in Bremen, Cuxhaven, Osterholz Scharmbeck, Olsberg und Gütersloh. Mockridge fügte hinzu: "Die letzten 4 Shows tun mir besonders leid, da sie schon so oft aus verschiedenen Gründen verschoben werden mussten. Wir kommen im nächsten Jahr. So sorry". Für seine Show "Luke Mockridge - A Way Back to Luckyland" wollte der Komiker von Mitte Juli bis Ende August durch Deutschland touren.

2021 sah sich Luke Mockridge mit Vorwürfen konfrontiert, die schnell die Öffentlichkeit empörten und sich via Social Media verbreiteten. Ex-Freundin Ines Anioli hatte öffentlich behauptet, es habe in der Beziehung eine versuchte Vergewaltigung gegeben. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen die Ermittlungen gegen Luke Mockridge eingestellt. Denn es habe keinen hinreichenden Tatverdacht gegen ihn gegeben. Die Unschuldsvermutung muss für ihn gelten. Doch sein Image hat unter den Vorwürfen stark gelitten.

Im Internet jedoch war unter dem Hashtag #KonsequenzenfürLuke ein regelechter Shitstorm entbrannt, der Mockridge im September 2021 veranlasste, sich bis März 2022 aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Seine Tour sollte nun so etwas wie ein Comeback werden, doch war sie an einigen Veranstaltungsorten nicht mal ausgebucht.