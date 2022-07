Luke Mockridge muss Termine seiner Tournee ersatzlos streichen. Der an Corona erkrankte Künstler erklärte: "Mir geht es nicht gut".

Luke Mockridge (33) ist an Corona erkrankt und muss deshalb Auftritte streichen. Auf Instagram erklärte der Comedian zu einem Bild, auf dem er alleine auf einer Bühne sitzt: "Nein! Ich hab es. Kurz vor dem Ende meiner Tournee muss ich die letzten fünf Shows aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Mir geht es nicht gut..."

Die ausverkauften Shows könnten "aus produktionstechnischen Gründen nicht nachgeholt werden", heißt es in seinem Beitrag weiter. "Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden." Betroffen sind demnach die Shows in Bremen, Cuxhaven, Osterholz Scharmbeck, Olsberg und Gütersloh. Mockridge fügte hinzu: "Die letzten 4 Shows tun mir besonders leid, da sie schon so oft aus verschiedenen Gründen verschoben werden mussten. Wir kommen im nächsten Jahr. So sorry".