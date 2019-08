Luke Mockridge gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Comedians. Als aktuell sogar erfolgreichster Live-Comedian (in Hamburg hatte er im März an zwei Tagen die Barclaycard Arena gefüllt) hat er unter anderem den Comedypreis, den Bambi, den Fernseh- und Grimmepreis und weitere renommierte Auszeichnungen gewonnen. Auf Instagram folgen ihm fast eine Million Menschen.

Der 30-Jährige kennt das Showbusiness aber auch von Kindesbeinen an: Er wuchs nämlich in einer Familie von Kreativen in Bonn auf. Sein Vater ist Bill Mockridge, der bis 2015 den Erich Schiller in der "Lindenstraße" verkörperte. Der Schauspieler und Produzent rief unter anderem auch das Improvisationstheater "Springmaus" in Bonn ins Leben. Luke Mockridges Mutter ist die Schauspielerin und Kabarettistin Margie Kinsky, die unter anderem auch in der "Lindenstraße" zu sehen war und dort die Rolle der Gina Varese spielte. Das kanadisch-deutsche Paar hat sechs Kinder, allesamt Jungs. Luke Mockridge sagte dazu kürzlich im Interview mir der dpa: "Ich bin ein Sandwichkind zwischen sechs Jungs, und da gibt es schon einen gewissen Konkurrenzdruck."

Luke Mockridge wäre beinahe Fußballer geworden

Seine zwei älteren und drei jüngeren Brüder sind als Regisseur, Musiker, Sänger, Schauspieler und Model tätig. Einer davon ist Matthew Mockridge, der einst in der Boyband Part Six sang. Der zweitjüngste Sohn der Familie, Jeremy Mockridge, ist Schauspieler und stand ebenfalls für die "Lindenstraße" (als Nico Zenker) und unter anderem für die Kinofilme "Die wilden Hühner" vor der Kamera.

Luke Mockridge wäre dagegen beinahe Fußballer geworden: Mit 16 Jahren wurde er von Bayer 04 Leverkusen zum Profi-Training eingeladen. Eine Fußballer-Karriere verfolgte er aber nicht weiter. Er spielt außerdem Gitarre und Klavier. Beide Instrumente brachte er sich selbst bei. Mit Dirk Bach, der 2012 verstarb, und Hella von Sinnen kommen auch seine prominenten Paten aus dem Comedy-Bereich.

Der Comedian zweifelt immer wieder an sich selbst

Luke Mockridge studierte Medien- und Kommunikationswissenschaft in Kanada, England und Deutschland und schloss 2012 mit dem Bachelor ab. Der 30-Jährige besitzt die kanadische und die italienische Staatsbürgerschaft, denn seine Mutter wurde in Rom als Tochter einer böhmischen Gräfin geboren. Schon während seines Studiums in Kanada trat er im Bühnenprogramm des "High School Musicals" in der Rolle des Chad auf der Bühne auf. Später war er Praktikant und Autor für die Comedy-Show "NightWash". Mit seinem Soloprogramm "I’m Lucky, I’m Luke!" tourte er zwischen 2012 und 2016 durchs Land, es folgten zwei weitere Live-Programme, TV-Shows und sogar ein eigenes Buch.

Der Comedian wirkt zwar auf der Bühne sehr selbstsicher, er zweifle aber immer an sich, sagte er kürzlich im Interview mit der dpa: "Mich selbst zu lieben fällt mir schwer, weil ich alles kritisch analysiere." Er würde sich oft einreden, dass sein Erfolg nur Glück sei. Eine Sache gefalle ihm daran aber, sagte er: "Vielleicht mag ich an mir, dass mir der Erfolg nicht zu Kopf steigt."