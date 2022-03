Erstmals seit seiner Auszeit ist Luke Mockridge wieder öffentlich aufgetreten. Eigentlich wollte er die Zeit zur Einkehr nutzen. Doch ein Video weckt Zweifel daran.

Demütig trat er vor die Kamera: "Das, was mir vorgeworfen wird, das ist nicht passiert", sagte ein sichtlich geknickter Luke Mockridge auf Instagram. Gepostet hat er das Video im vergangenen August. Der Entertainer reagierte damit auf die Vorwürfe seiner Ex-Freundin, die ihm eine versuchte Vergewaltigung vorwarf, und gab bekannt, 2021 keine Auftritte mehr zu machen, um die Situation zu verarbeiten.

Keine vier Wochen später äußerte sich Mockridge ein zweites Mal in der Angelegenheit, und kündigte eine längere Pause an: "Aufgrund der aktuellen Berichterstattung zu meiner Person werde ich meine Auszeit auf unbestimmte Zeit verlängern." Der "Spiegel" veröffentlichte Ende September 2021 eine längere Recherche, in der sich auch andere Frauen zu Mockridge äußern. Er brauche Zeit, Ruhe und Abstand, "um zu verstehen, zu lernen und zu heilen", sagte der Comedian damals in pastoralem Ton.

Sechs Monate später ist die selbst auferlegte Einkehr offenbar vorbei: Am Donnerstag, 24. März, kehrte der Entertainer auf die Bühne zurück. Vor 250 Zuschauern feierte er sein Comeback in der Stadthalle Hagen. Es war gleichzeitig der Auftakt seiner "A Way Back to Luckyland"-Tour, bis Juli sind rund 50 Auftritte geplant. Ein strammes Programm.

Luke Mockridge ist zurück

Dass Mockridge irgendwann wiederkommt war klar, und natürlich hat der 33-Jährige jedes Recht dazu. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingestellt, er ist rechtlich unbescholten. Zudem hat sich der Comedian viel Zeit genommen, um in sich zu gehen.

Doch ein am Samstag auf Instagram veröffentlichtes Video weckt Zweifel daran, ob Luke Mockridge die Zeit wirklich genutzt hat "um zu verstehen", wie er es selbst angekündigt hatte. In dem Clip tritt er mit ernster Miene vor die Kamera. "Ich möchte euch jetzt etwas sagen, was mir sehr schwer fällt", sagt er – und imitiert den reumütigen Tonfall, mit dem er vergangenes Jahr seine Pause verkündet hat.

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit gegen Mockridge erhobenen Vorwürfe mussten Fans auf alles gefasst sein. Doch nach einer kurzen Pause brachte der Entertainer einen Zungenbrecher hervor: "Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Klaukraut".

Alles nur für einen billigen Witz

Mockridge hat die Wirkung des Videos genau kalkuliert, und wie sich an den Reaktionen der Fans ablesen lässt, ist das Kalkül aufgegangen: Indem er den reumütigen Gestus seiner früheren Videos imitiert, befürchten seine Fans für einen kurzen Moment, er könne sein Comeback erneut verschieben. "Boa und ich hatte schon Angst, du sagst, dass du nie wieder irgendwo zu sehen sein wirst", schreibt eine Anhängerin. "Oha ich dachte schon es wird wieder verschoben oder abgesagt", kommentiert eine andere.

Die Erleichterung bei seinen Fans ist spürbar. Doch für alle, die gehofft hatten, dass Luke Mockridge die Auszeit zur Einkehr nutzt, ist es ein Schlag ins Gesicht. Es zeigt, dass der 33-Jährige noch immer nicht verstanden hat, welche Tragweite die gegen ihn erhobenen Vorwürfe haben.

Seine alten Videos, die Zeugnisse seiner Zerknirschung, sind mittlerweile gelöscht. Nun macht sich Mockridge daran, jede Erinnerung daran ins Lächerliche zu ziehen. Und das alles für einen billigen Witz.

Verwendete Quelle: www.instagram.com/thereallukemockridge/, "Der Spiegel"