View this post on Instagram

😣....es tut mir so leid! Die 4 ausverkauften Doppel Shows in Kempten und Passau (12.11-15.11) von „Welcome to Luckyland“ müssen leider verschoben werden. Hab den ganze Tag in MRT Röhren verbracht, diverse Spritzen und Anwendungen bekommen und mehrere Spezialisten aufgesucht. Aber die Show „Catch!“ war stärker...Diagnose: Muskelbündelriss und angerissene Sehne im Oberschenkel! Danke an alle Ärzte und Produktionsmitarbeiter, die nach dem Unfall gestern so schnell reagiert haben...aber fest steht: ich kann mich einfach nicht bewegen... Es ist halt die Europameisterschaft im Fangen, die schnellste Show Deutschlands mit den besten Athleten Europas. Um bei Catch! mitzuhalten, muss man an sein Limit gehen... Ich weiß halt wie immer nicht, wo es liegt. Shit happens! Ich habe natürlich überlegt, einen auf Dave Grohl zu machen und bandagiert auf Tour zu gehen, aber das hieße, ich könnte den Standard meiner Live-Show „Welcome to Luckyland“ nicht in dem Maße gerecht werden, wie das Publikum es verdient! ...Siehe Bild! Es tut mir wirklich, wirklich leid...