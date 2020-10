Seine ehemaligen "Beverly Hills, 90210"-Kollegen erinnern an den verstorbenen Luke Perry. Brian Austin Green zeigt sogar ein letztes Foto.

US-Schauspieler Luke Perry (1966-2019, "Riverdale") starb am 4. März 2019 mit nur 52 Jahren überraschend an den Folgen eines Schlaganfalls. Am 11. Oktober hätte er seinen 54. Geburtstag gefeiert. Daran erinnern seine ehemaligen Serienkollegen aus dem Erfolgsformat "Beverly Hills, 90210" (1990-2000) nun auf ihren Social-Media-Kanälen.

Luke Perrys "letztes Foto"

"Happy Birthday, Bruder! Ich liebe dich", schrieb Brian Austin Green (47) auf Instagram zu einem Foto, das die beiden in den 90ern zu "Beverly Hills"-Zeiten zeigt. Einige Stunden später zeigte er noch ein besonders berührendes Foto auf seinem Account.

"Dies war das letzte Bild, das du mir geschickt hast. Es ist der Sperrbildschirm meines Telefons. Dies war ein wirklich harter Tag, aber du hast jeden, den du je getroffen hast, positiv berührt. Ich liebe und vermisse dich, Bruder", so Green. Auf dem Foto ist ein lächelnder Perry zu sehen, der seinen Hund am Strand umarmt.

"Für immer in meinem Herzen"

Auch US-Schauspielerin Jennie Garth (48) gedachte ihrer Serienliebe. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden aus neueren Zeiten. Dazu schrieb sie: "Für immer in meinem Herzen". In der Serie verband Kelly Taylor und Dylan McKay eine emotionale On-Off-Liebesbeziehung.

Tori Spelling denkt jeden Tag an ihn

US-Schauspielerin Tori Spelling (47) erinnerte ebenfalls öffentlich an den verstorbenen Serienkollegen. Bei Instagram postete sie ein Kuschelfoto von sich und Söhnchen Beau (3), dem jüngsten ihrer fünf Kinder. "Und es fühlt sich nicht richtig an, nicht zu erwähnen, dass heute der Geburtstag unseres Bruders Luke ist. Ich denke an ihn und vermisse ihn. Aber, das mache ich jeden Tag. Ich bin so dankbar, dass er meinen kleinen Beau kennengelernt und mit ihm gekuschelt hat, als er noch ein Baby war", schreibt sie.

Ian Ziering erinnert an den "Bruder"

"Alles Brüder von verschiedenen Müttern. Alles Gute zum Geburtstag LP, RIP", schreibt Ian Ziering (56) auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Luke Perry zusammen mit ihm, Brian Austin Green und dem kanadischen Schauspieler und Serienkollegen Jason Priestley (51, "Private Eye") zeigt. Letzterer versah diesen Post und den von Jennie Garth mit je einem Like.

US-Schauspielerin Shannen Doherty (49) postete ein Foto des verstorbenen Schauspielers in einer Insta-Story und kommentierte es mit einem simplen "Luke".