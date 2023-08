Nach sieben Staffeln endet "Riverdale" - die Serie, an der Luke Perry vor seinem Tod gearbeitet hat. Die Co-Stars haben ihn nicht vergessen.

Die Netflix-Serie "Riverdale" endet am 24. August mit der letzten Folge der siebten Staffel. Zum Abschluss haben die Stars an ihren Kollegen Luke Perry (1966-2019) erinnert, der während der Dreharbeiten zur dritten Staffel überraschend gestorben ist.

"Luke war ein Orakel"

In einem Interview mit "Vulture" haben Cole Sprouse (31), Camila Mendes (29) und Madelaine Petsch (28) über den nachhaltig positiven Einfluss gesprochen, den Perry auf sie hatte. Der frühere "Beverly Hills, 90210"-Star war im März 2019 mit nur 52 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. "Luke war ein Orakel für mich und für viele Leute in der Serie", sagte Petsch, die in der Serie Cheryl Blossom spielte. "Vor allem, weil er uns in den ersten beiden Jahren des Chaos und der Verwirrung und auf dem Weg zum Erfolg begleitet hat. Ich denke, er ist ein wichtiger Grund dafür, dass die Show heute dort ist, wo sie ist."

"Riverdale" feierte 2017 Premiere. Nach sieben Staffeln ist nun Schluss. Cole Sprouse, der Jughead Jones spielte, stimmte zu, dass Luke Perry offenbar alles vorhersehen konnte, was die Schauspieler während ihrer Zeit in der Serie "durchmachen würden". Für viele der Darsteller war das skurrile Teenie-Drama ihre erste große Rolle. Er denke oft darüber nach, wie Perry bestimmte "Fragen beantworten würde, wenn er noch bei uns wäre", sagte Sprouse. Camila Mendes, die Veronica Lodge verkörperte, betonte: "Wir hatten das Glück, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Kleine Brille und besondere Art zu sprechen

Die Stars erinnerten auch an Perrys herzliches Auftreten und seinen modischen Stil. Petsch sprach darüber, dass er immer eine "kleine Brille" trug. Sprouse meinte, Perry habe eine "wunderschöne und leidenschaftliche" Art zu sprechen, "bei der er ganz nah ans Gesicht kam".

Schon mehrfach haben die Serienstars des Verstorbenen gedacht. Die Premiere der vierten "Riverdale"-Staffel diente als Hommage an Perry und seinen Charakter Fred Andrews, der den tragischen Serientod starb - bei einem Autounfall mit Fahrerflucht. "Wir haben einen riesigen, riesigen Verlust erlitten und das werden wir noch spüren, solange wir das Glück haben, die Show weiterzumachen", sagte Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa damals. 2020 bezeichnete KJ Apa (26) seinen verstorbenen Co-Star als "einen der besten Menschen, die ich je in meinem Leben gekannt habe". Er vermisse es sehr, mit ihm zu reden. Lili Reinhart (26) twitterte ebenfalls 2020: "Ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich Luke gesehen habe ... und ich habe ihn so fest umarmt und an seine Schulter geweint, ihm gesagt, wie sehr wir ihn alle vermissen." Sie denke, sein Geist habe sie im Schlaf besucht und wissen lassen, "dass er auf der anderen Seite strahlend lächelt".