Am Montag dieser Woche starb Luke Perry (1966-2019) an den Folgen seines schweren Schlaganfalls. Jetzt, vier Tage später, meldet sich sein Co-Star KJ Apa (21) aus der Erfolgsserie "Riverdale" mit einem kurzen Post zum Tode seines Kollegen zu Wort. Auf seinem offiziellen Instagram-Account schrieb er allerdings nur ein kurzes "Ruhe in Liebe, Bruder".

Dazu veröffentlichte er ein Bild von Perry, das den Schauspieler mit einem breiten Grinsen und Sonnenbrille auf einem Boot zeigt. Apa spielte in der beliebten Serie des US-Senders The CW den Sohn Archie Andrews von Perrys Rolle Fred Andrews. Bei der Ausstrahlung der neuesten Folge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zollten die "Riverdale"-Macher bereits ihrem verstorbenen Darsteller Tribut und blendeten eine kurze Nachricht am Ende der Folge ein: "In Memoriam. Luke Perry 1966-2019"