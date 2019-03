Schauspieler Luke Perry ist gestorben. Am vergangenen Mittwoch wurde der einstige "Beverly Hills, 90210"-Star wegen eines schweren Schlaganfalls in das St. Joseph's Hospital in Burbank, Kalifornien, eingeliefert. Nun bestätigte Perrys Pressesprecher gegenüber "TMZ", dass Ärzte den Schauspieler noch sediert hätten, er am Montagmorgen (Ortszeit) jedoch an den Folgen des Hirnschlags starb. Perry wurde 52 Jahre alt.

Wie es in dem Statement des Pressesprechers heißt, sei der Schauspieler in seinen letzten Stunden von Freunden und Verwandten umgeben gewesen, darunter seine beiden Kinder Jack (21) und Sophie (18) sowie seine Verlobte Wendy Madison Bauer und seine Ex-Frau Rachel Sharp. Weitere Details zu seinem Tod "werden zu diesem Zeitpunkt nicht veröffentlicht".

"Beverly Hills, 90210" und "Riverdale"

Jüngeren Fans dürfte Luke Perry vor allem in seiner Rolle des Fred Andrews in der Serie "Riverdale" bekannt gewesen sein, wo er Archies Vater mimte. Seinen großen Durchbruch hatte er aber bereits viel früher. Von 1990 bis 2000 spielte er in ganzen zehn Staffeln den High-School-Schüler Dylan McKay in der beliebten Serie "Beverly Hills, 90210".